Почему курс биткоина обновил годовой максимумRT на русском 10:48

с чего всё началось

Как может измениться курс главной криптовалюты в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 27 мая, мировые криптовалюты значительно дорожают в ходе глобальных торгов. Так, менее чем за сутки цена биткоина выросла сразу на 10,6% и достигла максимальной отметки за год — $8,8 тыс.

Политика В Погранслужбе ФСБ не исключили новых провокаций в Керченском проливе Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Футбол ЦСКА объявил об уходе нападающего Эрнандеса Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА и уругвайский форвард Абель Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.

Экономика Рынок страхования жизни упал впервые за десять лет Сильнее всего упали сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое банки зачастую предлагают как более доходную альтернативу вкладам: согласно данным союза, премии по ИСЖ сократились на 26,1% до 46 млрд руб. ВСС раскрывает данные раньше Центробанка.

Футбол «Арсенал» продлил контракт с Черевченко Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Футбол Капитан «Реала» может уехать в Китай Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт".

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на неделе Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в России на этой неделе.

Футбол «Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.

Экономика Мэр Высокинский раскрыл доходы. Он оказался беднее одного из своих заместителей Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заработал за прошедший год 4,5 миллиона рублей, следует из декларации о доходах градоначальника.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода.

Хоккей Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в «Автомобилисте» Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Общество Минтруд предложил ввести надбавку к зарплате для чиновников Министерство труда и соцзащиты предложило доплачивать госслужащим за наставничество, сообщает DEITA.

Общество Томские школьники сдали первые ЕГЭ Томские школьники сдали сегодня первые ЕГЭ. Это экзамены по литературе и географии. Задание написали 630 томских выпускников.

Происшествия В Петербурге горел детский сад: все спаслись В пятиэтажном здании, в занимаемом детским садом помещении площадью 30 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров.

Политика Против Порошенко завели четвертое уголовное дело В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Происшествия Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.

Политика Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы России в Керченском проливе.

Политика Трамп встретился с императором Японии Нарухито В понедельник, 27 мая, президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Японию стал первым главой иностранного государства, принятого новым императором Японии Нарухито.

Экономика Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Политика Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.