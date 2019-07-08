Первые 35 минут матча с «Зенитом» переполненные сектора болельщиков «Локо» провели в тишине.

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Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России

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Происшествия В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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