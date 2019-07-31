Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах арендыГазета.Ru вчера в 13:44
Состав десятикратных чемпионов страны пополнил полузащитник Андре Шюррле. Бывший игрок сборной Германии, в составе которой он стал чемпионом мира в 2014 году, пришел на правах аренды, однако "Спартак" имеет опцию выкупа за €8 млн, если посчитает необходимым продлить сотрудничество.
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Шюррле на стадионе «Открытие Арена». Там показывают голы немца в полуфинале ЧМ-2014
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