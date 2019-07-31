Футбол

Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах арендыГазета.Ru вчера в 13:44

Состав десятикратных чемпионов страны пополнил полузащитник Андре Шюррле. Бывший игрок сборной Германии, в составе которой он стал чемпионом мира в 2014 году, пришел на правах аренды, однако "Спартак" имеет опцию выкупа за €8 млн, если посчитает необходимым продлить сотрудничество.
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Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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