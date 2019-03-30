Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». ВажноеРБК 06:25
Редакция РБК считает неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам. Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
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Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар
Обновлено в 12:23
Общество
Похолодание придет в Москву в начале апреля
В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено в 10:04
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»
Обновлено в 14:33
Хоккей
Илья Воробьев: «ЦСКА не пускает на пятак»
Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции.
Обновлено в 13:07
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
Обновлено в 09:27
Автоспорт
Феттель: перестарался во втором секторе
Квалификация Гран-при Бахрейна завершилась победным дублем «Феррари». Первое место завоевал Шарль Леклер, вторым стал Себастьян Феттель.
Обновлено в 12:45
Здоровье
В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами
Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено в 14:33
Футбол
Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 09:43
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Здоровье
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев
В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Футбол
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:02
Происшествия
После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело
Обновлено в 05:52
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Гаджеты
ASUS объявила весенние скидки на смартфоны ZenFone Max
Компания ASUS объявила весенние скидки на смартфоны семейства ZenFone Max. Акция будет действовать до 14 апреля.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
США отслеживают 250 обломков уничтоженного Индией спутника
Соединенные Штаты ведут наблюдение в космосе за почти 250 объектами, которые образовались от спутника после распада в ходе испытаний Индией противоспутниковой ракеты.
Обновлено в 10:46
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок
30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено в 12:50
Общество
Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков
Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Игры
Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре
Сетевые источники поделились подробностями о релизе ретро-приставки Sega Mega Drive Mini, которая была представлена еще год назад.
Обновлено в 13:27
Политика
Трамп приказал приостановить поддержку Гондураса и Сальвадора
Телеканал ABC сообщает, что американский глава Дональд Трамп поручил госдепартаменту приостановить прямую поддержку трех стран, откуда в США направляются «караваны мигрантов»: Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
Обновлено в 04:36