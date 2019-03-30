Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». ВажноеРБК 06:25

Редакция РБК считает неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам. Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
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На РБК появился и пропал комментарий главы «Ростеха» о расследовании OCCPR про недвижимость его семьи

Snob.ru10:55

РБК удалил комментарий главы «Ростеха» о недвижимости его семьи из-за отзыва релиза

ЗакC.Ру07:27

Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили

Дождь04:37

Издание РБК объяснило ситуацию с удалением комментария главы Ростеха «технической ошибкой»

Эхо Москвы07:00

РБК удалил заметку с комментарием главы «Ростеха» Чемезова о недвижимости его семьи

Медиазона04:59

РБК опубликовала комментарий главы «Ростеха» о недвижимости его семьи. А затем удалила его

Инфо2406:10

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

РБК06:25
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Авто

Составлен ТОП-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года

Обновлено в 03:04
Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

Обновлено в 12:23
Общество

Похолодание придет в Москву в начале апреля

В первые дни апреля в московский регион придет похолодание, причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено в 10:04
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

В США оценили модернизацию российских подлодок «Акула»

Обновлено в 14:33
Происшествия

Крупный пожар произошел на территории кондитерской фабрики в Нальчике

Обновлено в 13:11
Хоккей

Илья Воробьев: «ЦСКА не пускает на пятак»

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) во втором матче финала Западной конференции.
Обновлено в 13:07
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала «Ъ-Власть» Максимом Ковальским пройдет в понедельник, 1 апреля, в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00.
Обновлено в 09:27
Автоспорт

Феттель: перестарался во втором секторе

Квалификация Гран-при Бахрейна завершилась победным дублем «Феррари». Первое место завоевал Шарль Леклер, вторым стал Себастьян Феттель.
Обновлено в 12:45
Здоровье

В Минздраве посоветовали регулировать подвижность в офисах принтерами

Правильное расположение принтеров в офисе может увеличить физическую активность его сотрудников.
Обновлено в 14:33
Футбол

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Здоровье

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев

В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Футбол

Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:02
Происшествия

После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело

Обновлено в 05:52
Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Гаджеты

ASUS объявила весенние скидки на смартфоны ZenFone Max

Компания ASUS объявила весенние скидки на смартфоны семейства ZenFone Max. Акция будет действовать до 14 апреля.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

США отслеживают 250 обломков уничтоженного Индией спутника

Соединенные Штаты ведут наблюдение в космосе за почти 250 объектами, которые образовались от спутника после распада в ходе испытаний Индией противоспутниковой ракеты.
Обновлено в 10:46
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено в 12:50
Общество

Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков

Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Игры

Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре

Сетевые источники поделились подробностями о релизе ретро-приставки Sega Mega Drive Mini, которая была представлена еще год назад.
Обновлено в 13:27
Политика

Трамп приказал приостановить поддержку Гондураса и Сальвадора

Телеканал ABC сообщает, что американский глава Дональд Трамп поручил госдепартаменту приостановить прямую поддержку трех стран, откуда в США направляются «караваны мигрантов»: Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
Обновлено в 04:36
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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