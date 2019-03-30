Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». ВажноеРБК 06:25

Редакция РБК считает неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам. Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

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