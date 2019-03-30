Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». ВажноеРБК 06:25
Редакция РБК считает неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам. Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
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Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Обновлено в 06:30
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Футбол
«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обновлено в 06:19
Политика
А вшивый всё о бане: Порошенко запутался, жалуясь на Москву
Выступая в эфире украинского ТВ, действующий президент «незалежной» запутался, в очередной раз рассказывая о «кознях Москвы».
Обновлено в 07:23
Футбол
«Ростов» одолел «Урал» в матче молодежного первенства России
Футболисты "Ростова" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче 21-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:34
Технологии
В Узбекистане с 1 апреля начнут регистрировать мобильные устройства
С 1 апреля в Узбекистане внедрят систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 07:25
Авто
Автоэксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании авто весной
Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 08:26
Хоккей
Тарасенко вышел на пятое место по забитым голам в истории «Сент-Луиса»
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в выездном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) забил свой 30-й гол в регулярном чемпионате сезона-2018/19.
Обновлено в 00:12
Игры
Глобальные продажи SEGA Mega Drive Mini начнутся в сентябре
Продажи SEGA Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября, о чём сообщила SEGA.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом
Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В Индии забраковали истребитель Су-57
Обновлено 28 марта в 17:00
Политика
КПРФ поднимет в Госдуме тему отказа Грудинину в мандате
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что фракция поднимет в Госдуме тему отказа ЦИК передать депутатский мандат директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара
Свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара.
Обновлено в 05:40
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ
Обновлено в 07:43