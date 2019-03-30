Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». ВажноеРБК 06:25

Редакция РБК считает неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам. Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
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РБК объяснил технической ошибкой удаление комментария Чемезова о журналистском расследовании

Телеканал RTVI08:31

Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили

Дождь04:37

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

РБК06:25

Издание РБК объяснило ситуацию с удалением комментария главы Ростеха «технической ошибкой»

Эхо Москвы07:00

РБК удалил заметку с комментарием главы «Ростеха» Чемезова о недвижимости его семьи

Медиазона04:59

СМИ: Чемезов назвал домыслами расследование OCCRP о недвижимости на побережье Испании

FreeNews-Volga04:44

РБК удалил комментарий главы «Ростеха» о недвижимости его семьи из-за отзыва релиза

ЗакC.Ру07:27
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Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Обновлено в 06:30
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Футбол

«Ахмат» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Обновлено в 06:19
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в зону у спорных островов Японии

Обновлено в 02:14
Политика

А вшивый всё о бане: Порошенко запутался, жалуясь на Москву

Выступая в эфире украинского ТВ, действующий президент «незалежной» запутался, в очередной раз рассказывая о «кознях Москвы».
Обновлено в 07:23
Футбол

«Ростов» одолел «Урал» в матче молодежного первенства России

Футболисты "Ростова" нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" в домашнем матче 21-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:34
Технологии

В Узбекистане с 1 апреля начнут регистрировать мобильные устройства

С 1 апреля в Узбекистане внедрят систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 07:25
Авто

Автоэксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании авто весной

Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 08:26
Хоккей

Тарасенко вышел на пятое место по забитым голам в истории «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в выездном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4) забил свой 30-й гол в регулярном чемпионате сезона-2018/19.
Обновлено в 00:12
Игры

Глобальные продажи SEGA Mega Drive Mini начнутся в сентябре

Продажи SEGA Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября, о чём сообщила SEGA.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Экономика

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» дал Кузбассу «очень, очень много» денег

Обновлено в 06:04
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом

Осведомленный источник в экстренных службах уточнил, что речь идет о жилом доме на Октябрьском проспекте.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

В Индии забраковали истребитель Су-57

Обновлено 28 марта в 17:00
Политика

КПРФ поднимет в Госдуме тему отказа Грудинину в мандате

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что фракция поднимет в Госдуме тему отказа ЦИК передать депутатский мандат директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара

Свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара.
Обновлено в 05:40
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме

Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ

Обновлено в 07:43
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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