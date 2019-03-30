Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». ВажноеРБК 06:25
Редакция РБК считает неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам. Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
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Футбол
Динамо — Локомотив 0:1
Обновлено в 08:54
Политика
Порошенко запутался в жалобах на Москву
Украинский президент Петр Порошенко запутался, когда в эфире украинского телеканала принялся жаловаться на Москву.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На машину актера сериала «Бригада» упал сосед
Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Общество
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Футбол
Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 09:43
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет мамой в третий раз
О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Музыка
Мик Джаггер отказался от тура Rolling Stone из-за лечения
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о «перехвате» российских Ту-160
Ранее пресс-служба Королевских ВВС Великобритании (RAF) сообщала, что британские истребители Typhoon поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков.
Обновлено в 09:57
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12
Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Авто
Назван ТОП-3 лучших двигателей для тюнинга
«Автоновости дня» совместно со специалистами по доработке автомобилей составили ТОП-3 самых популярных в мире двигателей для тюнинга, которые хорошо поддаются увеличению мощности без особой потери в надежности.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Врачи призвали перестать целовать и обнимать домашних ежей
Во избежание заражения вышеуказанным заболеванием врачи рекомендуют прекратить обнимать и целовать ежей, а также не позволять колючим питомцам передвигаться в местах, где хранится или готовится еда.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.
Обновлено в 08:40
Политика
На Украине перед выборами президента наступит день тишины
Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
Обновлено вчера в 17:04
Кино
Названы дата и место похорон Нодара Мгалоблишвили
Обновлено в 08:01
Политика
Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе
Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Спорт
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Общество
На нацпроект «Образование» в Петербурге выделили 3,8 млрд рублей
Бюджет Санкт-Петербурга выделил на три года для нацпроекта "Образование" 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:02
Энергетика
«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»
Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным
Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Авто
Названы пять надежных автомобилей, не ломающихся десятилетиями
Обновлено в 04:08
Футбол
ФК «Енисей» в меньшинстве спас ничью в игре с «Рубином»
Красноярский «Енисей» сыграл дома вничью с казанским «Рубином» 30 марта в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:44
Хоккей
ЦСКА — СКА 1:0 (1-й период)
В 9 последних матчах ворота команды защищал Магнус Хелльберг. Матч между ЦСКА и СКА начнется 30 марта в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Тверской области умер «синий пес»
Несколько дней по улице Новая бегала собака, выкрашенная в синий цвет.
Обновлено в 09:13
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00