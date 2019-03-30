Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». ВажноеРБК 06:25

Редакция РБК считает неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам. Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РБК объяснил технической ошибкой удаление комментария Чемезова о журналистском расследовании

Телеканал RTVI08:31

Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили

Дождь04:37

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

РБК06:25

Издание РБК объяснило ситуацию с удалением комментария главы Ростеха «технической ошибкой»

Эхо Москвы07:00

РБК удалил заметку с комментарием главы «Ростеха» Чемезова о недвижимости его семьи

Медиазона04:59

СМИ: Чемезов назвал домыслами расследование OCCRP о недвижимости на побережье Испании

FreeNews-Volga04:44

РБК удалил комментарий главы «Ростеха» о недвижимости его семьи из-за отзыва релиза

ЗакC.Ру07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Футбол

Динамо — Локомотив 0:1

Обновлено в 08:54
Политика

Порошенко запутался в жалобах на Москву

Украинский президент Петр Порошенко запутался, когда в эфире украинского телеканала принялся жаловаться на Москву.
Обновлено в 09:55
Происшествия

На машину актера сериала «Бригада» упал сосед

Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Общество

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Футбол

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 09:43
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет мамой в третий раз

О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Музыка

Мик Джаггер отказался от тура Rolling Stone из-за лечения

Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о «перехвате» российских Ту-160

Ранее пресс-служба Королевских ВВС Великобритании (RAF) сообщала, что британские истребители Typhoon поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков.
Обновлено в 09:57
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта

Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Авто

Назван ТОП-3 лучших двигателей для тюнинга

«Автоновости дня» совместно со специалистами по доработке автомобилей составили ТОП-3 самых популярных в мире двигателей для тюнинга, которые хорошо поддаются увеличению мощности без особой потери в надежности.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Врачи призвали перестать целовать и обнимать домашних ежей

Во избежание заражения вышеуказанным заболеванием врачи рекомендуют прекратить обнимать и целовать ежей, а также не позволять колючим питомцам передвигаться в местах, где хранится или готовится еда.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.
Обновлено в 08:40
Политика

На Украине перед выборами президента наступит день тишины

Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
Обновлено вчера в 17:04
Кино

Названы дата и место похорон Нодара Мгалоблишвили

Обновлено в 08:01
Политика

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Спорт

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Общество

На нацпроект «Образование» в Петербурге выделили 3,8 млрд рублей

Бюджет Санкт-Петербурга выделил на три года для нацпроекта "Образование" 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:02
Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Кремль прокомментировал намерение Трампа обсудить Венесуэлу с Путиным

Ранее американский лидер Дональд Трамп отметил, что готов обсудить тему Венесуэлы с Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.
Обновлено в 06:52
Авто

Названы пять надежных автомобилей, не ломающихся десятилетиями

Обновлено в 04:08
Футбол

ФК «Енисей» в меньшинстве спас ничью в игре с «Рубином»

Красноярский «Енисей» сыграл дома вничью с казанским «Рубином» 30 марта в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:44
Хоккей

ЦСКА — СКА 1:0 (1-й период)

В 9 последних матчах ворота команды защищал Магнус Хелльберг. Матч между ЦСКА и СКА начнется 30 марта в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Тверской области умер «синий пес»

Несколько дней по улице Новая бегала собака, выкрашенная в синий цвет.
Обновлено в 09:13
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
Происшествия

В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома

По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное