Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о BrexitРБК 11:27

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.
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с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал
 у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.
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