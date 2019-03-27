Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о BrexitРБК 11:27
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.
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с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.Новая газета10:49
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