Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о BrexitРБК 11:27

с чего всё началось

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit

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Армия и оружие США решили вернуться к стратегии времен холодной войны Вашингтон возвращается к стратегии внезапного развертывания своих войск в Европе, применявшейся во времена холодной войны, сообщает официальная газета министерства обороны США Stars and Stripes.

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Армия и оружие Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море Турецкое информагентство DHA (Demiroren Haber Ajansı) опубликовало видео прохода группировки кораблей НАТО через пролив Босфор, который состоялся накануне.

Армия и оружие Российский самолет-разведчик пролетел над территорией США Полет над территорией США совершил самолет Ту-154М-Лк1 воздушно-космических сил (ВКС) РФ, 29 марта сообщает портал TheDrive.

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Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.

Футбол Самарское «Динамо» обыграло «Ухту» Самарское "Динамо" переиграло "Ухту" в матче 16-го тура чемпионата России (4:0). Это вторая подряд победа самарцев, идущих на 6-м месте в таблице.

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