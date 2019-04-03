Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow JonesРБК 09:05

Возросшие надежды на скорое завершение торговых переговоров между США и Китаем стимулируют рост американских фондовых индексов. Dow Jones и NASDAQ готовы пойти вверх при открытии торгов.

Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow Jones

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Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

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