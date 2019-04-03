Экономика
Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow JonesРБК 09:05
Возросшие надежды на скорое завершение торговых переговоров между США и Китаем стимулируют рост американских фондовых индексов. Dow Jones и NASDAQ готовы пойти вверх при открытии торгов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:37, Ашберн
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено в 17:46
Хоккей
НХЛ. Малкин приступил к полноценным тренировкам
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Гаджеты
Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы
Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено в 08:35
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Политика
Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко
В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.
Обновлено в 09:15
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Общество
Безопасно ли жить в новостройках Тбилиси?
Обновлено в 14:36
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Космос
Роскосмос показал отработку посадки модуля «Казачок» на Марс
Обновлено в 12:46
Происшествия
Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева
Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), по которой был осужден Барахоев, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Обновлено в 16:03
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Политика
В ООН одобрили заявку России на расширение шельфа в Арктике
Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В 2002 году аналогичная заявка была отклонена по причине нехватки аргументов.
Обновлено в 10:06
Футбол
В суд по делу Кокорина и Мамаева вызовут 45 свидетелей
В суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вызовут 45 свидетелей, рассказал журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 14:05
Интернет
Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля
Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 06:03
Авто
Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии
Lada 4x4 признали лучшим компактным внедорожником в Германии.
Обновлено в 20:31
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Обновлено в 15:29
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ
Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57