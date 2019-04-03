Экономика

Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow JonesРБК 09:05

Возросшие надежды на скорое завершение торговых переговоров между США и Китаем стимулируют рост американских фондовых индексов. Dow Jones и NASDAQ готовы пойти вверх при открытии торгов.
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Биржи США закрылись в плюсе на ожидании новостей по торговым переговорам с Китаем

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Почему американские акции ушли вверх и чего ждать от индекса Dow Jones

РБК09:05
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Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
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Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста

Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
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НХЛ. Малкин приступил к полноценным тренировкам

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В Японии снова арестован Карлос Гон

Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
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Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы

Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
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В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

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ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
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Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
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Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

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В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Интернет

В WhatsApp появился запрет на добавление в группы

В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Политика

Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко

В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.
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Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
Общество

Безопасно ли жить в новостройках Тбилиси?

Обновлено в 14:36
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Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Космос

Роскосмос показал отработку посадки модуля «Казачок» на Марс

Обновлено в 12:46
Происшествия

Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), по которой был осужден Барахоев, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.
Обновлено в 16:03
Авто

Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер

Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Политика

В ООН одобрили заявку России на расширение шельфа в Арктике

Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В 2002 году аналогичная заявка была отклонена по причине нехватки аргументов.
Обновлено в 10:06
Футбол

В суд по делу Кокорина и Мамаева вызовут 45 свидетелей

В суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вызовут 45 свидетелей, рассказал журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 14:05
Интернет

Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля

Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 06:03
Авто

Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии

Lada 4x4 признали лучшим компактным внедорожником в Германии.
Обновлено в 20:31
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В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 15:29
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Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
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На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено в 10:08
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Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ

Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в конгрессе перед американскими законодателями.
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Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
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Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
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Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей

Обновлено в 11:02
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