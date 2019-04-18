Политика

Почему Зеленский выступил против особого статуса для ДонбассаREGNUM 05:19

В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
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Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Известия05:20

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

ТАСС03:24

Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

РБК04:59

Зеленский выступил против минских соглашений

Lenta.ru03:58

Зеленский выступает против особого статуса Донбасса

Коммерсантъ05:15

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

RT на русском03:17

Зеленский прокомментировал возможность предоставления особо статуса Донбассу: «Такие же украинцы»

Московский Комсомолец03:13
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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