Почему Зеленский выступил против особого статуса для ДонбассаREGNUM 05:19

В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.

Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса

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