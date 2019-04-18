Политика
Почему Зеленский выступил против особого статуса для ДонбассаREGNUM 05:19
В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
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Зеленский прокомментировал возможность предоставления особо статуса Донбассу: «Такие же украинцы»
Московский Комсомолец03:13
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