Почему Запад не любит Россию, объяснили в ЧехииГазета.Ru вчера в 20:33

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, Россия пугает Запад традиционным ценностями.

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

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