Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в ЧехииГазета.Ru вчера в 20:33

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, Россия пугает Запад традиционным ценностями.
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В Чехии назвали то, чем Россия пугает Запад

URA.Ruвчера в 23:25

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Газета.Ruвчера в 20:33

В Чехии объяснили, почему страны Запада не любят Россию

ФАНвчера в 21:51

Чешский журналист назвал причину, по которой Запад не любит Россию

Life.ruвчера в 21:41

Отношение Запада к России объяснили в Чехии

News.ruвчера в 21:51

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

РИА Новостивчера в 20:19

Нелюбовь Запада к России объяснил чешский журналист

Народные новостивчера в 22:38
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Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что прокуратура обжаловала приговор в отношении его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 08:07
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика

Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находилось 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Религия

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Авто

Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году

Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Здоровье

Первый случай клещевого энцефалита выявили в Петербурге

В Петербурге врачи выявили первый в этом году случай заболевания клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Кино

Финальная серия «Игры престолов» установила новый рекорд по просмотрам

Премьера финального эпизода киносаги "Игра престолов" собрала около 19,3 миллиона зрителей. Об этом сообщил 20 мая телеканал HBO.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Трамп рассказал, кому выгодна победа Байдена на выборах президента США

Лидеры иностранных государств заинтересованы в победе на выборах главы Соединенных Штатов бывшего вице-президента этой страны, демократа Джо Байдена, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания).
Обновлено в 01:01
Здоровье

Названа основная угроза для женского сердца

Обновлено в 00:17
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

"Предложения МВД России о законодательном закреплении возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также об усилении ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения направлены в правительство РФ", - говорится в ответе МВД России на журналистский запрос ТАСС.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено вчера в 11:48
Игры

СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста

The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.
Обновлено вчера в 06:28
Экономика

Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития

Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Политика

Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.
Обновлено вчера в 16:46
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал выступление постпреда России Василия Небензи, который выступал после того, как Совет отказался рассматривать вопрос о законе о госязыке на Украине.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика

Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе–апреле на 5,1%

За январь-апрель 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,1% — с 5701 до 5411 рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
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