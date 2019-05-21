Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в ЧехииГазета.Ru вчера в 20:33
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, Россия пугает Запад традиционным ценностями.
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Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Представитель Британии перебил Небензю на заседании СБ ООН
Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление своего российского коллеги Василия Небензи.
Обновлено вчера в 17:26
Экономика
Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала
Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Глава Минтера Забайкалья Паздников стал вице-премьером правительства
Глава Министерства территориального развития Забайкалья Виктор Паздников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства, соответствующее распоряжение пописал 21 мая руководитель региона Александр Осипов, сообщили "МК в Чите" в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 01:35
Политика
Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ
Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Транспорт
Школьную улицу в Таганском районе благоустроят к осени
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Происшествия
На Урале задерживается рейс авиакомпании «Ямал» на Sukhoi Superjet
Рейс авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга в Ноябрьск (ЯНАО) задерживается на 4,5 часа.
Обновлено в 02:00
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году.
Обновлено в 01:22
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Экономика
Расходы ЦБ на поддержание наличного обращения выросли на 60%
В 2018 году расходы Центробанка на обеспечение наличного денежного обращения выросли на 60%.
Обновлено вчера в 15:00
Интернет
Телефоны и email 49 млн инстаграм-блогеров оказались в открытом доступе
Специалист по кибербезопасности Анураг Сен обнаружил в открытом доступе базу с более чем 49 млн записей с контактными данными известных инстаграм-блогеров и брендов.
Обновлено в 02:45
Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет
Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Наука
В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети
Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Пелино покинул тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард»
Канадский специалист Майкл Пелино покинул тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 02:29
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит газа.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29