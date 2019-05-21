Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в ЧехииГазета.Ru вчера в 20:33

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, Россия пугает Запад традиционным ценностями.
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Чешский журналист раскрыл причину нелюбви к России на Западе

Российская газета01:54

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Газета.Ruвчера в 20:33

Отношение Запада к России объяснили в Чехии

News.ruвчера в 21:51

В Чехии объяснили, почему страны Запада не любят Россию

ФАНвчера в 21:51

Чешский журналист назвал причину, по которой Запад не любит Россию

Life.ruвчера в 21:41

В Чехии назвали то, чем Россия пугает Запад

URA.Ruвчера в 23:25

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

РИА Новостивчера в 20:19
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Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Политика

США ослабили давление на Huawei

В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Представитель Британии перебил Небензю на заседании СБ ООН

Заместитель постоянного представителя Великобритании в Совете Безопасности ООН Джонатан Аллен прервал выступление своего российского коллеги Василия Небензи.
Обновлено вчера в 17:26
Экономика

Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала

Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Политика

Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Общество

Глава Минтера Забайкалья Паздников стал вице-премьером правительства

Глава Министерства территориального развития Забайкалья Виктор Паздников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства, соответствующее распоряжение пописал 21 мая руководитель региона Александр Осипов, сообщили "МК в Чите" в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 01:35
Политика

Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ

Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Транспорт

Школьную улицу в Таганском районе благоустроят к осени

Обновлено в 02:05
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Происшествия

На Урале задерживается рейс авиакомпании «Ямал» на Sukhoi Superjet

Рейс авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга в Ноябрьск (ЯНАО) задерживается на 4,5 часа.
Обновлено в 02:00
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году.
Обновлено в 01:22
Происшествия

С Патриарших украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Обновлено в 02:53
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Транспорт

Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Экономика

Расходы ЦБ на поддержание наличного обращения выросли на 60%

В 2018 году расходы Центробанка на обеспечение наличного денежного обращения выросли на 60%.
Обновлено вчера в 15:00
Интернет

Телефоны и email 49 млн инстаграм-блогеров оказались в открытом доступе

Специалист по кибербезопасности Анураг Сен обнаружил в открытом доступе базу с более чем 49 млн записей с контактными данными известных инстаграм-блогеров и брендов.
Обновлено в 02:45
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Наука

В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети

Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Пелино покинул тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард»

Канадский специалист Майкл Пелино покинул тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 02:29
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Помимо санкций Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит газа.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Назарбаев и Токаев поздравили Зеленского со вступлением в должность

Обновлено в 01:59
Политика

Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
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