Политика
Почему Украина «не заметила» строительство «Турецкого потока»
Почему Украина «не заметила» строительство «Турецкого потока»Rambler News Service11:22
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Украина была настолько занята борьбой против «Северного потока — 2», что не заметила, как Россия достроила морскую часть «Турецкого потока».
Rambler News Service11:22
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Политика
Большинство стран одобрили увеличение бюджета ОЗХО
Говорить о выходе России из ОЗХО после решения о расширении бюджета организации преждевременно, но Москва сделает выводы, заявил замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.
Обновлено в 13:51
Политика
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Обновлено в 13:50
Политика
Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний
Минфин США объявил о введении санкций в отношении еще двух компаний из России.
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Политика
Сейм Литвы принял резолюцию о «защите» Интерпола от России
Парламент Литвы сегодня, 20 ноября, принял резолюцию, в которой призвал «демократические страны всего мира как можно быстрее» обсудить будущее Интерпола и возможности «в принципе усилить устойчивость организации от незаконного злоупотребления системы недемократических режимов», которые «используют Интерпол для преследования своих оппонентов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:43
Политика
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста
Слова о ветеранах войны "вообще были оторваны от 3,5 тысячи рублей", утверждает сенатор.
Обновлено в 13:48
Политика
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Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану
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Обновлено в 13:14
Политика
Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о «конкретных мерах», которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Путин рассказал о темпах перевооружения войск
Обновлено в 13:23
Политика
На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»
По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
В российской армии возродят институт сестер милосердия
В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 13:48
Политика
МВД предложило упростить выдачу гражданства РФ крымчанам-переселенцам
МВД России предложило упростить выдачу российского гражданства тем жителям Крыма, кто выехал с полуострова до его воссоединения с Россией.
Обновлено в 13:55
Политика
ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр
Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.
Обновлено в 13:38
Политика
Минтранс прорабатывает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию
Министерство транспорта России прорабатывает вопрос организации авиарейса из крымского Симферополя в сирийский Дамаск, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:50