Украина была так занята борьбой с "Северным потоком-2", что не заметила, как РФ построила газопровод через Черное море, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

с чего всё началось

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Украина была настолько занята борьбой против «Северного потока — 2», что не заметила, как Россия достроила морскую часть «Турецкого потока».

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