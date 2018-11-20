Политика
Почему Украина «не заметила» строительство «Турецкого потока»
Почему Украина «не заметила» строительство «Турецкого потока»Rambler News Service11:22
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Украина была настолько занята борьбой против «Северного потока — 2», что не заметила, как Россия достроила морскую часть «Турецкого потока».
Rambler News Service11:22
с чего всё началось
Куприянов: Украина так занята борьбой с «Северным потоком-2», что не заметила, как построили газопровод через Черное море
Украина была так занята борьбой с "Северным потоком-2", что не заметила, как РФ построила газопровод через Черное море, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.ПРАЙМ09:59
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика
Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи
Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 16:38
Политика
США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола
В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 16:38
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США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями
Представитель администрации США заявил, что американская сторона раскрыла "международную сеть", которая занималась поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций США, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Политика
ОЗХО одобрила увеличение бюджета организации
Увеличение бюджета Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2019 год позволит реализовать программу финансирования для подразделения, которое будет заниматься определением виновных в химической атаке.
Обновлено в 16:24
Политика
ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году
Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.
Обновлено в 16:24
Политика
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста
Слова о ветеранах войны "вообще были оторваны от 3,5 тысячи рублей", утверждает сенатор.
Обновлено в 16:40
Политика
Индейка дала «брифинг» в Белом доме в преддверии Дня благодарения
Индейка, которую перед Днем благодарения «помилует» президент Дональд Трамп, предстала перед объективами фотографов в зале для пресс-брифингов в Белом доме.
Обновлено в 16:41
Политика
WP: демократы требуют расследования в отношении Иванки Трамп
Комитет по надзору Белого дома может начать расследование в отношении дочери президента США Дональда Трампа Иванки по требованию представителей демократической партии, в связи с публикациями о том, что в 2017 году она использовала свою личную электронную почту для ведения деловой переписки, пишет The Washington Post.
Обновлено в 16:47
Политика
МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения
Жители Крыма, которые выехали с полуострова до его присоединения к России, смогут получить гражданство, минуя все административные стадии.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Путин рассказал о темпах перевооружения войск
Обновлено в 16:14
Политика
Саакашвили назвал себя малоимущим
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на счета и недвижимость членов его семьи наложен арест, размер его имущества намного меньше, что у действующих грузинских депутатов.
Обновлено в 16:39
Политика
Власти Франции предложили ввести временное руководство в Renault
«Нужно как можно быстрее утвердить временное руководство», — сказал министр.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану
До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 13:14
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Турции дело Хашукджи
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе брифинга, что обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу дело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 15:09
Политика
На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»
По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 12:33