Футбол
Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» МурилоRT на русском 17:39
Опытный наставник признался, что ничего не знает о новичке. Мало того, чуть позже стало известно, что Сёмин не намерен брать бразильца на первый сбор основы «Локомотива» в Австрии, поэтому подготовку к сезону Мурило начнёт с молодёжной командой красно-зелёных или с фарм-клубом «Казанка».
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
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