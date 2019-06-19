Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» МурилоRT на русском 17:39

Опытный наставник признался, что ничего не знает о новичке. Мало того, чуть позже стало известно, что Сёмин не намерен брать бразильца на первый сбор основы «Локомотива» в Австрии, поэтому подготовку к сезону Мурило начнёт с молодёжной командой красно-зелёных или с фарм-клубом «Казанка».

Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило

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