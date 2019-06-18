Россия сократила вложения в госдолг СШАiReactor 03:13

с чего всё началось

Россия за апрель текущего года сократила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 1,6 миллиард долларов. Теперь инвестирование составляет 12 миллиардов 136 миллионов долларов. Об этом стало известно от представителей американского Минфина.

ЖКХ Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Спорт Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Футбол У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.

Экономика Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале ВВП России в первом квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

Происшествия ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Энергетика Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Происшествия После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Политика Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Общество В Японии интерес к криптовалютам вырос на 170% за год Регулирование отрасли изменится в апреле 2020 года. Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Происшествия Во время чемпионского парада «Торонто» произошла стрельба На параде присутствовал премьер-министр канады и мэр Торонто. В канадском Торонто в понедельник произошла стрельба.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.