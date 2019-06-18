Финансы
Россия сократила вложения в госдолг СШАiReactor 03:13
Россия за апрель текущего года сократила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 1,6 миллиард долларов. Теперь инвестирование составляет 12 миллиардов 136 миллионов долларов. Об этом стало известно от представителей американского Минфина.
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с чего всё началось
Россия сократила вложения в государственные облигации США до 12,13 миллиарда долларов по состоянию на апрель 2019 года, следует из данных американского Минфина.Lenta.ru01:45
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