Финансы
Почему Россия сократила вложения в госдолг США до минимума за 12 летRT на русском 10:17
Какие ещё страны могут последовать примеру России и КНР — в материале RT. Россия сократила вложения в американские гособлигации (трежерис) до рекордного уровня за последние 12 лет. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.
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с чего всё началось
Россия сократила вложения в государственные облигации США до 12,13 миллиарда долларов по состоянию на апрель 2019 года, следует из данных американского Минфина.Lenta.ru01:45
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