Почему Россия сократила вложения в госдолг США до минимума за 12 летRT на русском 10:17

с чего всё началось

Какие ещё страны могут последовать примеру России и КНР — в материале RT. Россия сократила вложения в американские гособлигации (трежерис) до рекордного уровня за последние 12 лет. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

Почему Россия сократила вложения в госдолг США до минимума за 12 лет

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Гаджеты Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.

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Политика Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедности Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям».

Энергетика «Нафтогаз» выдвинет новое предложение «Газпрому» «Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть потом они будут брать на себя ответственность перед «Газпромом» за этот газ уже в их системах», — пояснил он.

Космос На Марсе зафиксировали появление кратера Орбитальный аппарат NASA заснял кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, передает Space.

Авто Ирландия планирует к 2030 году запретить продажу машин на бензине или дизельном топливе Ранее Франция и Великобритания объявляли о планах запретить продажу машин на дизеле или бензине к 2040 году.