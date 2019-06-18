Почему Россия сократила вложения в госдолг США до минимума за 12 летRT на русском 10:17

с чего всё началось

Какие ещё страны могут последовать примеру России и КНР — в материале RT. Россия сократила вложения в американские гособлигации (трежерис) до рекордного уровня за последние 12 лет. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

Почему Россия сократила вложения в госдолг США до минимума за 12 лет

Музыка Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.

Происшествия В Финляндии мошенники сбывают купюры российского «Банка приколов» Зафиксировано несколько случаев, когда люди пытались расплатиться фальшивыми деньгами. Полиция Финляндии начала расследование.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

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Происшествия Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Происшествия Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

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Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Армия и оружие Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.

Авто «АвтоВАЗ» повышает цены на все машины Российский производитель «АвтоВАЗ» намерен повысить рекомендованные розничные цены на все модели автомобилей Lada с 1 июля.

Транспорт Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.

Музыка У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.

Интернет В работе Google по всему миру зафиксирован сбой Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector.

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