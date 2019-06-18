Почему Россия сократила вложения в госдолг США до минимума за 12 летRT на русском 10:17

с чего всё началось

Какие ещё страны могут последовать примеру России и КНР — в материале RT. Россия сократила вложения в американские гособлигации (трежерис) до рекордного уровня за последние 12 лет. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

Почему Россия сократила вложения в госдолг США до минимума за 12 лет

Происшествия Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.

Происшествия ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.

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Политика Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гаджеты Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.

Общество Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик» Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.

Технологии Ассоциация независимых аптек создала экосистему управления большими данными Ассоциация независимых аптек (АСНА) создала и продолжает развивать экосистему управления большими данными.

Политика Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.

Футбол Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016 Ранее, 18 июня, сообщалось, что Платини взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Политика Песков назвал высказывания Кудрина о бедности эмоциональными По словам Пескова, высказывания Кудрина больше относятся к эмоциональным проявлениям.

Происшествия Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.

Происшествия Уборщицу чувашского суда оштрафовали за сожжение дела из мести Уборщицу районного суда в Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести за уволенного оттуда сожителя.

Происшествия Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Энергетика Дания заплатит за задержку «Северного потока-2» С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.

Происшествия Фельдшер погибла в ДТП со скорой помощью в Моршанске Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тамбовской области.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о варианте контракта с «Газпромом» на своп газа "Нафтогаз" допускает возможность заключения с "Газпромом" на период после 2019 года контракта не на услуги транспортировки газа, а на своп газа с его приемом украинской стороной на границе с Россией и возвратом на границе с ЕС, заявил во вторник исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Общество Мэр Екатеринбурга объяснил, может ли дума отправить его в отставку Глава Екатеринбурга Александр Высокинский впервые прокомментировал информацию о намерении группы депутатов городской думы понять вопрос о его досрочной отставке.

Общество «Аэрофлот» и S7 вошли в рейтинг лучших авиакомпаний мира Две российские авиакомпании включены в рейтинг 100 лучших в мире по версии британской консалтинговой компании Skytrax, следует из материалов на ее сайте.