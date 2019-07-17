Финансы
Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг СШАRT на русском 12:25
Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд. В последний раз такой уровень российских инвестиций в госдолг Штатов можно было наблюдать ещё в 2007 году.
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