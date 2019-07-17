Финансы

Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг СШАRT на русском 12:25

Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд. В последний раз такой уровень российских инвестиций в госдолг Штатов можно было наблюдать ещё в 2007 году.
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Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США

RT на русском12:25

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд

Life.ruвчера в 18:29

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн

Интерфакс01:55

Россия продолжила продажу госдолга США

РЕН ТВвчера в 19:51

Россия в мае сократила объем вложений в американские государственные бумаги

ФАНвчера в 19:10

Россия безболезненно переживет отказ от госдолга США

ПРАЙМ07:11

Россия в мае сократила вложения в американские госбумаги почти до $12 млрд

ТАССвчера в 17:06
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:03, Вашингтон
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