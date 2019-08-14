Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком. Вместе этого телеканал показал встречу «Аякс» — ПАОК.

Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту

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