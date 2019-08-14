Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в ПортуЧемпионат вчера в 16:11
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком. Вместе этого телеканал показал встречу «Аякс» — ПАОК.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
«Порту» – «Краснодар»: стали известны причины отмены трансляции на «Матч ТВ»
Советский спортвчера в 16:06
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
Обновлено вчера в 03:24
Авто
Kia опубликовала первые фото нового Kia Mohave
Компания Kia опубликовала официальные изображения серийного внедорожника Kia Mohave новой генерации.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Производитель «Тигров» собирается выпускать гусеничную технику
Российский производитель бронеавтомобилей «Тигр», компания ВПК, собирается расширить номенклатуру производимой техники и начнет разработку гусеничных машин.
Обновлено в 01:35
Политика
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Условия выплаты пособия на детей изменятся
Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:02
Армия и оружие
СМИ опознали приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО
Подлетевший к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем истребитель НАТО принадлежал ВВС Испании.
Обновлено в 03:06
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено вчера в 12:35
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Возлюбленного Дженнифер Лопес обокрали на 500 тысяч долларов
У мужчины похитили электронику и драгоценности общей стоимостью около 500 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Религия
Православные христиане отмечают Медовый Спас
Обновлено в 00:30
Происшествия
Житель Москвы сдал арендованный Mercedes в ломбард
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Александр Васильев: Алла Вербер никогда не говорила о болезнях
В Италии при загадочных обстоятельствах скончалась российская легенда мира моды, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Банк Barclays отказался от сотрудничества с криптобиржей Coinbase
Банк Barclays перестал сотрудничать с криптовалютной биржей Coinbase, сообщают источники CoinDesk.
Обновлено в 03:12
Теннис
Медведев вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев переиграл британца Кайла Эдмунда в первом круге турнира в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области
Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Космос
Роскосмос заявил о прогрессе в разработке ядерного «буксира»
Роскосмос завершил работу над первым этапом проектирования уникального космического «буксира».
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян
Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
Обновлено в 02:49
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
По данным GfK, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Наибольший рост цен аналитики зафиксировали на основную для потребителей категорию — мясо птицы: оно подорожало на 12%.
Обновлено в 01:04