Футбол
Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренеромГазета.Ru 07:18
"Манчестер Юнайтед" утвердил Уле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера команды. Специалист подписал договор на три года. По информации СМИ, "красные дьяволы" отдали больше 7 млн фунтов стерлингов, чтобы выкупить его контракт у норвежского "Мольде".
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Манчестер Юнайтед - Уотфорд. Прогноз на матч АПЛ: «дьяволам» нужна исключительно победа
Sport-placeвчера в 01:08
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Экономика
QIWI планирует платить дивиденды в размере 65-85% чистой прибыли
Компания планирует распределять от 65% до 85% от скорректированной чистой прибыли за 2019 год, начиная с первого квартала 2019 года.
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В Томске сорвавшаяся с крыши глыба льда убила пожилую женщину
Сорвавшаяся с крыши глыба льда в Томске убила пожилую женщину, находившуюся с ней пятилетнюю девочку увезли в больницу на обследование, сообщает в четверг областной департамент здравоохранения.
Обновлено в 03:53
Здоровье
В Саратове созданы общественные советы при 2-х детских поликлиниках
В поликлинике № 10 Саратовской детской инфекционной больницы на улице Комсомольской 28 марта состоялось установочное заседание общественного совета родителей пациентов.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара
В Петербурге загорелся жилой дом по Сестрорецкой, 6. Людей эвакуировали через окна при помощи пожарных лестниц.
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В правительстве Хабаровского края прошли обыски
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Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
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УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
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В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка
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Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
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Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье
Редчайшая особенность организма навсегда лишила женщину боли
Жительница Великобритании приобрела устойчивый иммунитет к боли из-за редчайшей генетической особенности.
Обновлено в 04:57
Экономика
ВЭБ переведет часть сотрудников в Воронеж
Около 300 сотрудников «ВЭБ.РФ» и «ВЭБ сервиса» будут переведены в единый сервисный центр институтов развития в Воронеже, сообщил РБК представитель госкорпорации Андрей Самохин.
Обновлено в 06:21
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Как следует из отчета аналитиков агентства «Автостат», в прошлом году в нашей стране было реализовано 126,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал», что соответствует росту продаж на 66% относительно 2017 года.
Обновлено в 02:11
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Названа дата старта продаж нового кроссовера Haval F7 в России
Как пишет «АвтоВзгляд», в продаже на российском рынке Haval F7 появится уже в июне.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
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Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Музыка
Шакира даст показания в мадридском суде из-за обвинения в плагиате
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Совбез ООН не поддержал решение США о Голанских высотах
Сирия в письме с просьбой о проведении заседания назвала решение США "вопиющим нарушением" резолюций Совбеза, а союзник Дамаска Северная Корея выразила поддержку "борьбе сирийского правительства и народа за возврат оккупированных Голанских высот".
Обновлено в 03:48
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Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Футбол
Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил
Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована Росстатом по итогам января в сфере добычи полезных ископаемых.
Обновлено в 02:12
Экономика
Лондон прекратил обмен налоговыми данными с российской ФНС
Налоговая служба Великобритании (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми в 2019 году будет идти автоматический обмен финансовой информацией.
Обновлено в 07:09
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.
Обновлено 25 марта в 13:26
Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45