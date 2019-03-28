Футбол

Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренеромГазета.Ru 07:18

"Манчестер Юнайтед" утвердил Уле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера команды. Специалист подписал договор на три года. По информации СМИ, "красные дьяволы" отдали больше 7 млн фунтов стерлингов, чтобы выкупить его контракт у норвежского "Мольде".
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Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

Газета.Ru07:18

Сульшер официально стал главным тренером «МЮ»

Нева Спорт06:16

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Манчестер Юнайтед - Уотфорд. Прогноз на матч АПЛ: «дьяволам» нужна исключительно победа

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Названа дата старта продаж нового кроссовера Haval F7 в России

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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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