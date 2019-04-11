Почему Литва отозвала посла из РоссииРоссийская газета 13:45

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций на родину. Вильнюс опасается за судьбу главы дипмисии после вердикта суда по так называемому "делу 13 января".

Почему Литва отозвала посла из России

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