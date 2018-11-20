с чего всё началось

Некоторые депутаты от ЛДПР и КПРФ до Ищенко подписались за других кандидатов. Если бы Ищенко задался целью действительно собрать все подписи и вступить по-настоящему в гонку за губернаторское кресло, то он мог бы пройти фильтр. Я лично обошел пикеты, которые собирали подписи граждан за Ищенко.

Почему Ищенко не стал собирать подписи

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