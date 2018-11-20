Политика
Некоторые депутаты от ЛДПР и КПРФ до Ищенко подписались за других кандидатов. Если бы Ищенко задался целью действительно собрать все подписи и вступить по-настоящему в гонку за губернаторское кресло, то он мог бы пройти фильтр. Я лично обошел пикеты, которые собирали подписи граждан за Ищенко.
Primpress.ru18:21
с чего всё началось
Приморское отделение «Единой России» (ЕР) помогло Андрею Ищенко пройти муниципальный фильтр в ходе избирательной компании по повторным выборам губернатора региона 16 декабря, сообщается на партийном сайте.Lenta.ruвчера в 01:42
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Зампред избиркома Приморья: Мы ещё никому из кандидатов в губернаторы не отказали в регистрации
КП - Владивостоквчера в 20:50
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Политика
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
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В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
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США призвали Европу создавать свою армию в «полном согласии» с НАТО
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Путин подчеркнул, что отношения между странами носят "особый, стратегический, союзнический" характер.
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