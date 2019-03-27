Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в РоссииRT на русском 13:49

Компания Ford в среду днём официально подтвердила, что покидает российский рынок легковых автомобилей. К июлю будут закрыты два автозавода Ford Sollers, а также завод двигателей. В ходе реорганизации бизнеса контрольный пакет акций предприятия перейдет к Sollers.
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Ford еще надеется продать заводы в России // Или хотя бы их оборудование

Коммерсантъ15:17

Ford откажется от производства легковых автомобилей в России

За рулем03:36

Производство легковых автомобилей Ford завершится в России к концу июня

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Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей

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Производство легковых «Фордов» в России прекратится летом

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Уволенным работникам Ford предложили новую работу

AutoNews10:53

Эксперты: уход Ford из легкового сегмента в России не изменит картины рынка

ТАСС14:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Бавария» подписала чемпиона мира за рекордные 80 миллионов евро

Обновлено в 14:57
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Общество

Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Двое британских студентов решили провести три недели в малазийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено в 15:38
Транспорт

Первый тоннель между «Зюзино» и «Каховской» достроен

Сергей Собянин сообщил, что уже достроен первый тоннель на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Зюзино" до "Каховской".
Обновлено в 14:05
Политика

В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Авто

Больше не будет Focus, Kuga, Mondeo — Ford уходит из России

Производство моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer будет прекращено к июню этого года.
Обновлено в 08:12
Гаджеты

Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook

Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 15:10
Политика

США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле

Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Новейший авианосец США сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Происшествия

Экс-министр Открытого правительства Абызов арестован на два месяца

Обновлено в 14:34
Происшествия

Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»

В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Политика

Порошенко встретили в Виннице отрезанными головами свиней

Вместо плюшевых свинок, которыми забрасывали Администрацию президента в Киеве и его кортеж в Полтаве, к встрече с президентом в Виннице они подготовили отрезанные свиные головы.
Обновлено в 13:11
Политика

Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Политика

Российскую журналистку Маргариту Бондарь выдворят с Украины

Государственная миграционная служба Украины намерена выдворить с территории страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Скончалась женщина, пострадавшая от падения льдины в Мурманске

Пожилая мурманчанка, на которую с крыши дома № 8 в Рыбном проезде сошла наледь, скончалась в больнице.
Обновлено в 15:15
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Политика

План «П»: Порошенко намерен построить «великую страну»

Политик уверен, что власти проделали в этом направлении огромную работу Президент Украины Петр Порошенко намерен построить "великую страну" и для этого у него есть план под названием "П". об этом он пишет в среду, 27 марта, в микроблоге твиттер.
Обновлено в 14:32
Авто

Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был

Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет

Обновлено в 10:48
Гаджеты

В США могут запретить Apple продажу iPhone

Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено в 10:51
Политика

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Наука

Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий

По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Культура

Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров

Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
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