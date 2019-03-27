Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в РоссииRT на русском 13:49
Компания Ford в среду днём официально подтвердила, что покидает российский рынок легковых автомобилей. К июлю будут закрыты два автозавода Ford Sollers, а также завод двигателей. В ходе реорганизации бизнеса контрольный пакет акций предприятия перейдет к Sollers.
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Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Общество
Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды
Двое британских студентов решили провести три недели в малазийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено в 15:38
Транспорт
Первый тоннель между «Зюзино» и «Каховской» достроен
Сергей Собянин сообщил, что уже достроен первый тоннель на южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Зюзино" до "Каховской".
Обновлено в 14:05
Политика
В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Авто
Больше не будет Focus, Kuga, Mondeo — Ford уходит из России
Производство моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer будет прекращено к июню этого года.
Обновлено в 08:12
Гаджеты
Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook
Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 15:10
Политика
США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле
Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Политика
Порошенко встретили в Виннице отрезанными головами свиней
Вместо плюшевых свинок, которыми забрасывали Администрацию президента в Киеве и его кортеж в Полтаве, к встрече с президентом в Виннице они подготовили отрезанные свиные головы.
Обновлено в 13:11
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Политика
Российскую журналистку Маргариту Бондарь выдворят с Украины
Государственная миграционная служба Украины намерена выдворить с территории страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Скончалась женщина, пострадавшая от падения льдины в Мурманске
Пожилая мурманчанка, на которую с крыши дома № 8 в Рыбном проезде сошла наледь, скончалась в больнице.
Обновлено в 15:15
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Политика
План «П»: Порошенко намерен построить «великую страну»
Политик уверен, что власти проделали в этом направлении огромную работу Президент Украины Петр Порошенко намерен построить "великую страну" и для этого у него есть план под названием "П". об этом он пишет в среду, 27 марта, в микроблоге твиттер.
Обновлено в 14:32
Авто
Новейший смартфон Huawei не смог открыть автомобиль. Хотя должен был
Выступая на сцене, генеральный директор компании Ричард Ю упомянул про одну из многочисленных фишек смартфона – им можно открывать автомобили с бесключевым доступом.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет
Обновлено в 10:48
Гаджеты
В США могут запретить Apple продажу iPhone
Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено в 10:51
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Наука
Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий
По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Культура
Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 06:45