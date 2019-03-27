Почему Ford сворачивает бизнес в РоссииRT на русском 13:49

Компания Ford в среду днём официально подтвердила, что покидает российский рынок легковых автомобилей. К июлю будут закрыты два автозавода Ford Sollers, а также завод двигателей. В ходе реорганизации бизнеса контрольный пакет акций предприятия перейдет к Sollers.

Почему Ford сворачивает бизнес в России

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