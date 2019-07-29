Федеральная резервная система под руководством Джерома Пауэлла на этой неделе собирается понизить процентные ставки впервые с 2008 года, хотя экономика выглядит здоровой. Одна из причин состоит в том, что развитие экономической ситуации не соответствует ожиданиям.

Почему ФРС понижает ставки, когда экономика США выглядит неплохо

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