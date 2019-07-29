Финансы

Почему ФРС понижает ставки, когда экономика США выглядит неплохоПРАЙМ вчера в 08:57

Федеральная резервная система под руководством Джерома Пауэлла на этой неделе собирается понизить процентные ставки впервые с 2008 года, хотя экономика выглядит здоровой. Одна из причин состоит в том, что развитие экономической ситуации не соответствует ожиданиям.
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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

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Обновлено вчера в 22:33
Политика

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Общество

В Японии из-за жары погибли 11 человек

Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

Обновлено вчера в 13:49
Политика

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

В Перми задержали банду мошенников

Полиция задержала десять пермяков, которые подозреваются в том, что под видом работников газовой службы и других госорганов ходили по квартирам и заставляли местных жителей купить дорогую систему противопожарной безопасности.
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Финансы

Рубль начал снижаться к доллару и евро

Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:12
Политика

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Бывший челябинский вице-губернатор после аварии попал в больницу

Обновлено вчера в 06:59
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Происшествия

На журналиста «МБХ Медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией

Дела о нежелательной организации уже заведены на активистку «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову, члена совета ростовской «Открытой России» Анастасию Шевченко, а также бывшего координатора «Открытой России» и главного редактора корпункта «Урал МБХ медиа» Максима Верникова.
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Наука

Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд

Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт

В мэрии Екатеринбурга приготовили подарок миллиардному пассажиру метро

Обновлено в 02:03
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
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Росстат зафиксировал рост бедности в России

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
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В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна

Десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
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Авто

Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России

Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено вчера в 05:52
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Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии

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