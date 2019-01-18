Футбол
Почему Еременко перешел в «Ростов»: Карпину нужнееМосковский Комсомолец 09:47
Клуб из города на Дону провернул сделку с Романом Еременко быстро и без лишнего шума. Всего 10 дней назад «Спартак» объявил о расторжении контракта с полузащитником, а сегодня он уже позирует в желто-синей форме.
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Обновлено в 13:26
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили
Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:31
Экономика
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Обновлено в 05:54
Космос
«Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око»
"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
Обновлено в 12:19
Наука
Ученые раскрыли одну из причин ожирения
Ученые из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса (США) пришли к выводу, что белковые молекулы семафорины, присутствующие в большом количестве в развивающемся у плода гипоталамусе, влияют на набор веса.
Обновлено в 07:08
Авто
Land Rover Defender, как у «Бонда», выставлен на продажу
Тюнингованный Land Rover Defender выкрасили в черный цвет и увеличили на 50 мм подвеску.
Обновлено в 01:36
Общество
Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии
Обновлено в 12:19
Общество
В РАН опровергли присуждение звания профессора патриарху Кириллу
Ранее пресс-служба РАН распространила сообщение, согласно которому 22 января на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 11:30
Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Сбившему девушку краснодарскому судье пригрозили арестом
Обновлено в 13:03
Авто
Porsche отзывает из России 1,2 тысячи моделей Panamera
Под отзыв попали 1 154 единицы авто, проданных в период с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года.
Обновлено в 10:09
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Недвижимость
Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей
По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
Обновлено в 13:14
Общество
Блогеров, перекрывших Новый Арбат ради клипа, арестовали на 10 суток
Пресненский суд Москвы арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на десять суток после перекрытия Нового Арбата.
Обновлено в 13:11
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Россиянин задержан в Осло по подозрению в терроризме
Полиция Норвегии задержала гражданина России, подозреваемого в нападении на посетительницу магазина в центре Осло, сообщает местное издание NRK.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Столкнувшиеся Су-34 выполняли полёт без боекомплектов
Обновлено в 07:11
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Авто
Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет
Обновлено в 10:33
Космос
В двигателях ракеты «Ангара» обнаружен опасный дефект
В пятницу, 18 января, производители двигателей НПО «Энергомаш» сообщили об обнаружении редкого дефекта, способного разрушить ракету-носитель «Ангара-А5» на старте.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Женщина погибла в Москве из-за падения на нее снега с крыши
Женщина умерла в Москве после того, как на нее упала глыба снега во время проведения работ по очистке крыши.
Обновлено в 10:32
Происшествия
На магистральном газопроводе в Ленинградской области прогремел взрыв
На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области произошел взрыв.
Обновлено в 08:09
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Авто
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Обновлено в 09:12
Энергетика
Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году выросли на 15%
Компания Nord Stream AG в 2018 году поставила потребителям в Европе 58,8 млрд куб. м природного газа по газопроводу "Северный поток", что на 15% больше, чем за 2017 год (51,1 млрд куб. м). Это самый высокий показатель загрузки газопровода с начала его эксплуатации, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:38
Космос
Ученые установили период, в который сформировались кольца Сатурна
Согласно одной из научных гипотез, кольца Сатурна сформировались одновременно с этой планетой около 4,5 млрд лет назад, согласно другой - они возникли после того, как Сатурн своим притяжением разрушил приблизившуюся к нему комету или спутник.
Обновлено в 10:37