Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота ВенесуэлыBFM.ru вчера в 22:09
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Обновлено в 03:20
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 03:29
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено 03 июня в 19:21
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
5 июня певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отмечают хрустальную свадьбу - 15 лет жизни в браке.
Обновлено в 03:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Гаджеты
В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке
Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
Обновлено в 02:57
Авто
Продажи Haval F7 в России начнутся завтра
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу
Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
В Тольятти завели дело из-за перевёрнутого батута с детьми
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после опрокидывания батута в Тольятти.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
Обновлено в 01:00
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Кино
Мединский похвалил авторов фильма «Донбасс. Окраина»
Обновлено в 02:21
Общество
Россияне назвали самые важные школьные предметы
Согласно результатам опроса "Левада-центра", приоритетными школьными предметами, по мнению респондентов, являются русский язык (43%), история (43%) и математика (39%).
Обновлено в 02:36
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Обновлено в 01:41
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку нового поколения Lada 4x4
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
Обновлено вчера в 02:54