Футбол

Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗОГазета.Ru 04:34

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин откажется от возможности отсидеть срок в Бутырском следственном изоляторе. Об этом сообщил его адвокат Андрей Ромашов, отметивший, что футболист имеет право отбыть наказание в СИЗО.
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Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

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Кокорин может отбыть тюремный срок в хозяйственном отряде

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Не СИЗОн: Александр Кокорин не останется в следственном изоляторе

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Кокорин может отбыть срок в хозяйственном отряде СИЗО, но адвокат не рассматривает такой вариант

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Адвокат Кокорина: «Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается»

Спорт-Экспрессвчера в 23:24

Кокорин мог бы отбыть срок в хозяйственном изоляторе, но не имеет навыки электрика и сантехника

Gazeta.SPb01:54
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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