Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗОГазета.Ru 04:34
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин откажется от возможности отсидеть срок в Бутырском следственном изоляторе. Об этом сообщил его адвокат Андрей Ромашов, отметивший, что футболист имеет право отбыть наказание в СИЗО.
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