Происшествия
Побившего американца футболиста призвали посадить в «Бутырку»News.ru 04:33
Экс-игрок возмутился поведением Гулиева и заявил, что нужно «в футбол играть, а не устраивать беспредел в центре Москвы». Его бы в «Бутырку» к Кокорину и Мамаеву посадить — тогда, глядишь, возьмётся за ум. А штраф, ссылка в дубль — это всё ерунда.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Футбол
Мохамед Салах: «Четырех побед хватит „Ливерпулю“ для титула»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, насколько его мотивирует гонка за титул с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский в видеообращении призвал Порошенко заняться делом, а не шоу
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал Петра Порошенко не ходить по телеканалам, а заниматься реальными делами.
Обновлено в 05:59
Наука
Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»
Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Авто
Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода
Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 05:45
Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Samsung закрыла предзаказы Galaxy Fold на следующий день
12 апреля первые покупатели могли оформить предзаказ на новинку, но уже в 15 часов следующего дня очередь закрыли.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
Политика
ФСИН не одобрила условно-досрочное освобождение Карауловой
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве эвакуировали спортивную школу из-за найденного снаряда
Порядка 220 человек эвакуировали в понедельник днем из спортивной школы на западе Москвы после обнаружения предмета, похожего на снаряд, опасное место оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:49
Космос
Появилось видео полета самого большого в мире самолета
Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems, совершил свой первый полет.
Обновлено 13 апреля в 13:28
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.
Обновлено вчера в 16:47
Гаджеты
Xiaomi показал народный флагман Redmi
Ранее в сеть попала информация, что флагман Redmi оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч.
Обновлено в 05:58
Экономика
Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений
Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский ждет Порошенко только 19 апреля
Предложение встретиться на "Олимпийском" 19 апреля - в последнюю пятницу перед днем голосования, как и предполагает закон, - Зеленский озвучил еще 3 апреля, и Порошенко этот вызов принял.
Обновлено в 04:30
Экономика
Вячеслав Зубарев стал самым богатым депутатом Госсовета РТ из Челнов
Супруга депутата Эльвира Зубарева заработала 165 тыс. рублей. Годом ранее вклад в семейный бюджет был в разы выше – 1,3 млн.
Обновлено в 02:49
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Авто
Эксперты рассказали, как сэкономить на бензине
Цены на топливо стремительно растут, в связи с чем эксперты дали несколько полезных советов, которые помогут сэкономить на покупке бензина.
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Хоккей
Сергей Бобровский: «Партнеры великолепно сыграли в обороне»
Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после третьей игры первого раунда Кубка Стэнли против "Тампы" (3:1, 2-0) отметил хорошую игру в обороне.
Обновлено в 04:58
Технологии
В Новосибирске создали гибрид квадрокоптера и самолета
В Новосибирске студенты разработали гибрид квадрокоптера и самолета.
Обновлено в 05:15