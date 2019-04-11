Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублейLenta.ru 12:45

Водитель Виталий Соловчук, пострадавший в драке с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым, потратил на лечение около 400 тысяч рублей. Об этом он рассказал на заседании в Пресненском суде Москвы, передает «Спорт-Экспресс».

Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублей

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