Происшествия
Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублейLenta.ru 12:45
Водитель Виталий Соловчук, пострадавший в драке с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым, потратил на лечение около 400 тысяч рублей. Об этом он рассказал на заседании в Пресненском суде Москвы, передает «Спорт-Экспресс».
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