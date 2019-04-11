Происшествия

Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублейLenta.ru 12:45

Водитель Виталий Соловчук, пострадавший в драке с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым, потратил на лечение около 400 тысяч рублей. Об этом он рассказал на заседании в Пресненском суде Москвы, передает «Спорт-Экспресс».
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Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублей

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Оппонент Кокорина и Мамаева в драке потратил на лечение 400 тысяч рублей

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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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