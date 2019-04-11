Происшествия

Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублейLenta.ru 12:45

Водитель Виталий Соловчук, пострадавший в драке с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым, потратил на лечение около 400 тысяч рублей. Об этом он рассказал на заседании в Пресненском суде Москвы, передает «Спорт-Экспресс».
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Побитый Мамаевым водитель потратил на лечение сотни тысяч рублей

Lenta.ru12:45

Избитый водитель рассказал о последствиях драки с Кокориным и Мамаевым

Российская газета12:06

Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч

Спорт-Экспресс11:20

Мамаев открыл счет на 500 тысяч рублей на имя Соловчука

Матч ТВ11:28

Водитель В.Соловчук пока не определился с ценой иска о вреде от действий А.Кокорина и П.Мамаева

Агентство Москва11:22

Избитый водитель объяснил, почему не принял 500 тысяч рублей от Мамаева

РИА Новости12:02

Оппонент Кокорина и Мамаева в драке потратил на лечение 400 тысяч рублей

REGNUM11:53
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Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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