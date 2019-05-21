Финансы
Побит исторический рекорд индекса МосбиржиГазета.Ru вчера в 05:20
Побит исторический рекорд индекса Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Гаджеты
Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой
Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру.
Обновлено в 02:31
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено вчера в 14:40
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу
20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям.
Обновлено в 02:46
Технологии
Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС
Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Упавший вертолет Ми-17 был по ошибке сбит израильской ракетой
Ми-17 был сбит во время воздушного столкновения между индийскими и пакистанскими силами. Вертолет находился в двухстах километрах от битвы.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин
Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию
Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Под Копейском закрывают единственную поликлинику
Под Копейском закрывают кабинеты педиатра.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Названа основная причина сбоя в московском метро
Основной причиной сбоя, по данным метрополитена, стала "потеря напряжения в контактном рельсе".
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Фарфан не исключил появления на поле в финале Кубка России
Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан не исключил, что может помочь команде в финале Олимп-Кубка России с «Уралом».
Обновлено в 02:37
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Театры
На Чеховском фестивале представили немецкий спектакль «Буря»
На сцене московского театра имени Моссовета прошла постановка спектакля «Буря» молодого немецкого режиссера Йетте Штекель.
Обновлено вчера в 05:53
Футбол
Тренер вратарей «Леганеса»: Лунин готов играть на топ-уровне в Примере
Тренер вратарей «Леганеса» Хосеба Итуарте высказал мнение по поводу уровня игры голкипера команды Андрея Лунина.
Обновлено в 02:26
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Транспорт
Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин
Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max
Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подружек подыскать ей известного британца
Телеведущая Лиззи Канди призналась, что Меган Маркл искала «известного британца» задолго до встречи с принцем Гарри.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Симпозиум ООН по технологиям в миротворчестве пройдет в Казахстане
Симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества пройдет с 27 по 31 мая в Нур-Султане, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства обороны Казахстана.
Обновлено в 01:53
Космос
Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи
Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено 20 мая в 11:05
Авто
Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей
Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00