Финансы

Побит исторический рекорд индекса МосбиржиГазета.Ru вчера в 05:20

Побит исторический рекорд индекса Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Российские нефтяники помогают не обращать внимание на торговую войну КНР и США

ПРАЙМ02:44

Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2600 пунктов

RT на русскомвчера в 11:22

Российский рынок акций установил исторический рекорд

Ведомостивчера в 05:29

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАССвчера в 05:36

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»

Интерфаксвчера в 05:41

Побит исторический рекорд индекса Мосбиржи

Газета.Ruвчера в 05:20
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Гаджеты

Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой

Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру.
Обновлено в 02:31
Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено вчера в 14:40
Хоккей

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу

20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям.
Обновлено в 02:46
Технологии

Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС

Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Упавший вертолет Ми-17 был по ошибке сбит израильской ракетой

Ми-17 был сбит во время воздушного столкновения между индийскими и пакистанскими силами. Вертолет находился в двухстах километрах от битвы.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин

Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Названы сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию

Поэтапное поступление «чистой» нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели, сообщили 22 мая в министерстве энергетики России.
Обновлено в 02:19
Здоровье

Под Копейском закрывают единственную поликлинику

Под Копейском закрывают кабинеты педиатра.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Названа основная причина сбоя в московском метро

Основной причиной сбоя, по данным метрополитена, стала "потеря напряжения в контактном рельсе".
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Фарфан не исключил появления на поле в финале Кубка России

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан не исключил, что может помочь команде в финале Олимп-Кубка России с «Уралом».
Обновлено в 02:37
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Театры

На Чеховском фестивале представили немецкий спектакль «Буря»

На сцене московского театра имени Моссовета прошла постановка спектакля «Буря» молодого немецкого режиссера Йетте Штекель.
Обновлено вчера в 05:53
Футбол

Тренер вратарей «Леганеса»: Лунин готов играть на топ-уровне в Примере

Тренер вратарей «Леганеса» Хосеба Итуарте высказал мнение по поводу уровня игры голкипера команды Андрея Лунина.
Обновлено в 02:26
Кино

Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Транспорт

Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин

Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max

Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подружек подыскать ей известного британца

Телеведущая Лиззи Канди призналась, что Меган Маркл искала «известного британца» задолго до встречи с принцем Гарри.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Симпозиум ООН по технологиям в миротворчестве пройдет в Казахстане

Симпозиум ООН по партнерству в технологиях для миротворчества пройдет с 27 по 31 мая в Нур-Султане, сообщили 22 мая в пресс-службе министерства обороны Казахстана.
Обновлено в 01:53
Космос

Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи

Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено 20 мая в 11:05
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
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