Финансы
Побит исторический рекорд индекса МосбиржиГазета.Ru 05:20
Побит исторический рекорд индекса Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Общество
Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду
Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено в 14:17
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено в 19:52
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено в 14:04
Здоровье
В Приморье поступила партия тест-полосок для больных диабетом
Тест-полоски для диагностирования сахара в крови предназначаются для детей с сахарным диабетом В Приморский край прибыла новая партия тест-полосок для детей с сахарным диабетом.
Обновлено в 22:28
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Экономика
В РФ увеличат минимальный размер оплаты труда
МРОТ планируют увеличить с 1 января 2021 года в связи с пересмотром потребительской корзины в большую сторону Об этом вчера, 21 мая, на десятом общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России сообщил глава Министерства труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву
Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Политика
Британская компания отказалась пускать товары для слабослышащих в Крым
Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым.
Обновлено в 20:18
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж
Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено в 21:56
Космос
В РАН сообщили о возможностях российского тяжелого лунохода
Обновлено в 21:16
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Транспорт
Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин
Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено в 17:02
Общество
Первые 28 миллионов готовится выделить ПСО для презентации области на ВЭФ
Первые семь дней даются на разработку дизайн-проекта, затем последуют разработка интерактивного оборудования, программного обеспечения и контента, реконструкция павильона, переоборудование подиума и возведение дополнительных элементов на каркасе экспозиции, оформление экстерьера экспозиции, внутренняя отделка и монтаж внутренних инженерных систем.
Обновлено в 21:23
Происшествия
Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо
Обновлено в 20:47
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
15-дюймовый MacBook Pro оснастили шести- и восьмиядерными процессорами с ускорением Turbo Boost до 5,0 гигагерц, а 13-дюймовый ― четырехъядерными с ускорением до 4,7 гигагерц.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Футбол
В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» Намли
Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале
Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено в 18:55