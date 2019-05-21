Финансы

Побит исторический рекорд индекса МосбиржиГазета.Ru 05:20

Побит исторический рекорд индекса Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2600 пунктов

RT на русском11:22

«Газпром» вытолкнул рынок акций РФ на рекорд - выше 2600 по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ08:27

Побит исторический рекорд индекса Мосбиржи

Газета.Ru05:20

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

РБК05:39

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАСС05:36

Российский рынок акций установил исторический рекорд

Ведомости05:29

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»

Интерфакс05:41
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Общество

Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду

Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено в 14:17
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Футбол

Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы

Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено в 19:52
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено в 16:42
Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

Обновлено в 14:04
Здоровье

В Приморье поступила партия тест-полосок для больных диабетом

Тест-полоски для диагностирования сахара в крови предназначаются для детей с сахарным диабетом В Приморский край прибыла новая партия тест-полосок для детей с сахарным диабетом.
Обновлено в 22:28
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Экономика

В РФ увеличат минимальный размер оплаты труда

МРОТ планируют увеличить с 1 января 2021 года в связи с пересмотром потребительской корзины в большую сторону Об этом вчера, 21 мая, на десятом общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России сообщил глава Министерства труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву

Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Политика

Британская компания отказалась пускать товары для слабослышащих в Крым

Крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries потребовала от своих потенциальных клиентов в России гарантий того, что эта продукция не будет поставляться в Крым.
Обновлено в 20:18
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж

Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено в 21:56
Космос

В РАН сообщили о возможностях российского тяжелого лунохода

Обновлено в 21:16
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Транспорт

Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин

Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено в 17:02
Общество

Первые 28 миллионов готовится выделить ПСО для презентации области на ВЭФ

Первые семь дней даются на разработку дизайн-проекта, затем последуют разработка интерактивного оборудования, программного обеспечения и контента, реконструкция павильона, переоборудование подиума и возведение дополнительных элементов на каркасе экспозиции, оформление экстерьера экспозиции, внутренняя отделка и монтаж внутренних инженерных систем.
Обновлено в 21:23
Происшествия

Два ракетных снаряда взорвались в центре Алеппо

Обновлено в 20:47
Общество

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Гаджеты

Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro

15-дюймовый MacBook Pro оснастили шести- и восьмиядерными процессорами с ускорением Turbo Boost до 5,0 гигагерц, а 13-дюймовый ― четырехъядерными с ускорением до 4,7 гигагерц.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Происшествия

Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне

Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Футбол

В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» Намли

Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале

Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено в 18:55
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