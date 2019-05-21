Финансы
Побит исторический рекорд индекса МосбиржиГазета.Ru 05:20
Побит исторический рекорд индекса Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 21:08, Ашберн
Армия и оружие
На Западе оценили военные учения России в Арктике
Обновлено в 08:44
Политика
Медведев проведет встречу с премьером Белоруссии по нефтяным вопросам
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретится с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, передает ТАСС.
Обновлено в 09:31
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 04:17
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Происшествия
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе
Говорят, что Ксения даже учила Риту, какими способами можно стать еще популярнее во время развода с мужем.
Обновлено в 09:54
Гаджеты
Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов
Обновлено в 15:24
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено в 14:04
Авто
Осенью начнутся продажи перелицованного Chevrolet Tracker
Бренд Buick собирается вывести на китайский авторынок свой новый кроссовер Encore. Продажи новинки в Поднебесной стартуют осенью 2019-го.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения
В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Космос
Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году
Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено в 20:18
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено в 18:57
Хоккей
Илья Воробьев: «Рад, что сегодня „прорвало“ почти всех»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над командой Швеции в последнем матче ЧМ-2019 (7:4). — Первые десять минут у нас не получились, потом ребята лучше и лучше стали вкатываться.
Обновлено в 17:44
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Наука
РАН может регламентировать работу научных руководителей институтов
Российская академия наук (РАН) намерена разработать требования к ставке "научный руководитель института", поскольку их функции и задачи сейчас не регламентированы.
Обновлено в 07:43
Музыка
Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»
Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Гаджеты
В Google объяснили, будет ли работать Android на смартфонах Huawei
По словам представителей Google, у тех, кто ранее приобрёл устройства китайского производителя продолжат работать Google Play Protect и Google Play.
Обновлено вчера в 05:37
Кино
Кадры фильма дочери уральского депутата показали в Каннах
Обновлено в 11:39
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Раскрыта новая схема мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка жалуются на хищение средств с помощью платежных терминалов. Чаще всего мошенники успевают списать деньги в очереди.
Обновлено 19 мая в 23:51