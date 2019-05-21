Финансы
Побит исторический рекорд индекса МосбиржиГазета.Ru вчера в 05:20
Побит исторический рекорд индекса Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Родственников пациентов разрешили пускать в реанимацию
Авторы закона объяснили необходимость предложенных изменений тем, что пока право пустить или не пустить родственников пациента в реанимацию является "жестом доброй воли главного врача".
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети
Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей
Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Во вторник, 21 мая завершилась игра сборной России против сборной Швеции в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром
В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского
Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Движение поездов Московского метрополитена полностью восстановлено
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
В Кузбассе живодёр до смерти избил собаку
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили
Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено 20 мая в 14:29
Футбол
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»
Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), уволив генерала армии Виктора Муженко и назначив на его должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Найденные при обыске у ростовского замгубернатора часы оценили в 7 млн рублей
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Космос
Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи
Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено 20 мая в 11:05
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено вчера в 08:39
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Оппозиция Абхазии согласилась на перенос выборов
Глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сообщил журналистам, что оппозиция приняла предложение президента страны о переносе выборов главы государства на 26 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 17:26
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено вчера в 05:05
Космос
На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2
Обновлено вчера в 23:16
Политика
США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж
Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Сквер освободили для гуляющих в Екатеринбурге
Утром 21 мая в сквере, где шли споры о строительстве храма, снесли забор.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Сергей Меняйло удивлен, что в Хакасии не бунтуют мэры
Полпред президента РФ В СФО Сергей Меняйло, подводя итоги вчерашнего совещанию, в очередной раз озадачил правительство Хакасии.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Обновлено вчера в 11:52
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Премия Шао присуждена за «Вояджеры», спиновые стекла и ремонт ДНК
Премию за 2019 год получили Эдвард Стоун (Edward Stone), руководитель миссии «Вояджер», исследователь ДНК Мария Ясин (Maria Jasin), а также математик Мишель Талагран (Michel Talagrand), изучавший спиновые стекла, говорится в сообщении на сайте премии.
Обновлено вчера в 05:55