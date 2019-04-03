Экономика

«Победу» не станут принуждать к покупке МС-21 вместо BoeingИнтерфакс 03:48

В аппарате вице-премьера напомнили, что ранее Минпромторг и ОАК по поручению подкомиссии по ОПК прорабатывали вопрос целесообразности импортозамещения части закупки "Победой" 30 самолетов Boeing 737 MAX.
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с чего всё началось

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.
РБКвчера в 14:11

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«Победа» не будет закупать Boeing 737 Max 8 до выяснения причин катастроф

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«Победу» не станут принуждать к покупке МС-21 вместо Boeing

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Ведомостивчера в 14:00
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:23, Ашберн
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Росавиация приземлила подержанные самолеты

В Росавиации подтвердили приостановку эксплуатации Boeing 777 Azur Air: «Причиной послужили несоответствия конструкции судна типовой конструкции, сертифицированной в РФ, связанные с изменением компоновки салона для увеличения вместимости в ущерб комфортабельности перевозок».
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Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
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Армия и оружие

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Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
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Армия и оружие

Первая репетиция парада Победы началась в Алабино

В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь Дня Победы.
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Фильм «Мстители: Финал» бьет рекорды по продажам билетов

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В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры

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Представители американской торговой сети Walmart вместе с IT-компанией Google предприняли запуск нового сервиса, суть которого состоит в совершении покупок посредством голоса.
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Опубликовано видео взрыва в военной академии в Петербурге

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Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
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Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ

Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
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Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
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Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье

Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
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Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог

Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
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Политика

Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе не переживает о том, что не является самым молодым автором гола в финалах чемпионатов мира.
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Армия и оружие

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Объявленный правительством США тендер на компактный пистолет-пулемет неожиданно выиграл швейцарский автомат Brugger & Thomet APC9.
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ФПА просит не включать экспертные подразделения в Следственный комитет

Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ не поддерживает законопроект о включении экспертных подразделений в состав Следственного комитета (СК) РФ, адвокатское сообщество отмечает, что, напротив, экспертов следует вывести из подчинения ведомствам, что обеспечит их независимость и объективность.
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