Экономика
«Победу» не станут принуждать к покупке МС-21 вместо BoeingИнтерфакс 03:48
В аппарате вице-премьера напомнили, что ранее Минпромторг и ОАК по поручению подкомиссии по ОПК прорабатывали вопрос целесообразности импортозамещения части закупки "Победой" 30 самолетов Boeing 737 MAX.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.РБКвчера в 14:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:23, Ашберн
Политика
Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:13
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке
Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Закон о хостелах решили вводить с 1 октября
Решено, что закон вступит в силу с 1 октября этого года - с учетом этой даты закон и будет вынесен на "пленарку".
Обновлено в 04:33
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В Росавиации подтвердили приостановку эксплуатации Boeing 777 Azur Air: «Причиной послужили несоответствия конструкции судна типовой конструкции, сертифицированной в РФ, связанные с изменением компоновки салона для увеличения вместимости в ущерб комфортабельности перевозок».
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России
Обновлено в 03:41
Авто
Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»
Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Происшествия
На МКАД бандиты похитили «Газель» с носками
В Москве бандиты совершили разбойное нападение на "Газель", перевозившую носки.
Обновлено в 02:45
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Общество
Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать
Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Первая репетиция парада Победы началась в Алабино
В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь Дня Победы.
Обновлено в 04:09
Кино
Фильм «Мстители: Финал» бьет рекорды по продажам билетов
Обновлено вчера в 22:52
Политика
ЦИК Турции пересчитает голоса в восьми округах Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула.
Обновлено в 03:45
Политика
Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры
Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Интернет
Google и Walmart запускают сервис голосовых покупок
Представители американской торговой сети Walmart вместе с IT-компанией Google предприняли запуск нового сервиса, суть которого состоит в совершении покупок посредством голоса.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Опубликовано видео взрыва в военной академии в Петербурге
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Авто
Ford представил новое поколение кроссовера Kuga
Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Авто
Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье
Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:23
Экономика
Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог
Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Политика
Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Футбол
Мбаппе о голе в финале ЧМ: «Я рад быть вторым после Пеле»
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе не переживает о том, что не является самым молодым автором гола в финалах чемпионатов мира.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Армия США выбрала швейцарский пистолет-пулемет
Объявленный правительством США тендер на компактный пистолет-пулемет неожиданно выиграл швейцарский автомат Brugger & Thomet APC9.
Обновлено в 04:45
Политика
ФПА просит не включать экспертные подразделения в Следственный комитет
Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ не поддерживает законопроект о включении экспертных подразделений в состав Следственного комитета (СК) РФ, адвокатское сообщество отмечает, что, напротив, экспертов следует вывести из подчинения ведомствам, что обеспечит их независимость и объективность.
Обновлено в 04:02