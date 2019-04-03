«Победу» не станут принуждать к покупке МС-21 вместо BoeingИнтерфакс 03:48

Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max. К такому выводу пришли участники совещания у вице-премьера Юрия Борисова, которое состоялось вечером во вторник, 2 апреля, сообщили РБК в его аппарате.

с чего всё началось

В аппарате вице-премьера напомнили, что ранее Минпромторг и ОАК по поручению подкомиссии по ОПК прорабатывали вопрос целесообразности импортозамещения части закупки "Победой" 30 самолетов Boeing 737 MAX.

«Победу» не станут принуждать к покупке МС-21 вместо Boeing

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