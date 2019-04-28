Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицыВести ПК в Воронеже 03:24
Женщина опровергла возможность подтасовки голосов, сообщает РИА Новости. В адрес самой Алсу, по словам пресс-секретаря артистки, проступают угрозы. Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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