Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявлениеГазета.Ru 04:59

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Победившая в «Голосе» дочь Алсу рассказала о своём будущем

News.ru06:48

Дочь Алсу поделилась впечатлениями от выступления в финале «Голос.Дети»

РБК05:46

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Газета.Ru04:59

Дочь Алсу заявила о намерении продолжить карьеру певицы

ФАН04:53

Дочь певицы Алсу, оказавшаяся в центре скандала после финала «Голос. Дети», намерена записать несколько новых песен

Эхо Москвы06:30

Победительница шоу «Голос. Дети» намерена записать несколько своих песен

Говорит Москва06:09

Победительница детского «Голоса» Микелла Абрамова: «Продолжу карьеру певицы!»

Комсомольская правдавчера в 17:20
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Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Авто

Уникальный спорткар Lexus LFA Nurburgring Edition выставлен на продажу

В объявлении сказано, что данный Lexus LFA Nürburgring Edition проехал не более 1 тыс. км. Также отмечается, что элементы автомобиля, в том числе ЛКП, карбоновые элементы кузова, и темно-синяя алькантара в салоне, находятся в идеальном состоянии.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:54
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Обновлено в 03:49
Политика

Вице-канцлер Германии предложил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением защищать Прибалтику и Польшу от России.
Обновлено в 01:26
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Авто

Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом

За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек

За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Татьяна Навка похвасталась фигурой в бикини

Ранее Навка рассказывала, что даже на отдыхе не дает себе расслабиться и всегда ищет возможность выполнить физические упражнения.
Обновлено 02 мая в 07:14
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено вчера в 03:43
Общество

«Фитостены» из тысяч живых растений появились на Новом Арбате

Для создания использовали свыше 2,5 тысячи живых растений 12 видов.
Обновлено в 04:26
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Мария Кончаловская показала подписчикам дыхательную гимнастику

Мария Кончаловская показала подписчикам дыхательную гимнастику в Instagram, а также поделилась достигнутыми результатами.
Обновлено в 06:11
Здоровье

The Conversation (Австралия): этично ли держать домашних питомцев (The Conversation)

По данным британской ветеринарной благотворительной организации «Народная поликлиника для больных животных» (The People's Dispensary for Sick Animals, PDSA), у половины британцев есть домашний питомец.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Культура

Андрей Разин и Сергей Шнуров встретятся в суде

Обновлено в 03:14
Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон рассказала о многолетней вражде с Анджелиной Джоли

Американская актриса и модель Шарлиз Терон прокомментировала информацию в СМИ о якобы многолетней вражде с коллегой Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:03
Политика

В Совфеде ответили на идею Ставридиса ограничить въезд россиян в США

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление бывшего Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что США могут ограничить въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне

Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика

WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году

Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта располагает $100 млрд наличными для вложений в следующем году.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Объявлены составы команд «Крылья Советов» и «Уфа» на матч РПЛ

Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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