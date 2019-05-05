Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявлениеГазета.Ru 04:59

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Дочь Алсу рассказала о планах на будущее

РИА Новости08:25

Победительница детского «Голоса» Микелла Абрамова: «Продолжу карьеру певицы!»

Комсомольская правдавчера в 17:20

Дочь Алсу поделилась впечатлениями от выступления в финале «Голос.Дети»

РБК05:46

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

URA.Ru05:45

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Газета.Ru04:59

Победительница шоу «Голос. Дети» намерена записать несколько своих песен

Говорит Москва06:09

Дочь певицы Алсу, оказавшаяся в центре скандала после финала «Голос. Дети», намерена записать несколько новых песен

Эхо Москвы06:30
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Кино

Джордж Мартин рассказал о продолжении «Игры престолов»

Обновлено в 05:26
Здоровье

Приморье празднует День акушерки

Акушерки всего мира отмечают в этот день, 5 мая, свой профессиональный праздник.
Обновлено в 07:27
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

Обновлено в 09:03
Политика

На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии

На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Культура

Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании

Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Политика

Неизвестные осквернили храм УПЦ

Обновлено в 09:08
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы

Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Космос

В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США

Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Политика

Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина

Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности

На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
Обновлено в 09:15
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество

Омичи назвали свою реальную зарплату: сведения плачевны

Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:54
Наука

Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет

Обновлено вчера в 18:18
Футбол

«Эмполи» одержал минимальную победу над «Фиорентиной»

"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч забил форвард хозяев Диегу Фариас.
Обновлено в 08:28
Политика

Австрия собирается блокировать расширение АЭС «Моховце» в Словакии

Курц добавил, что в разговоре с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини выразил озабоченность Австрии по вопросам безопасности и попытался отговорить его от расширения АЭС.
Обновлено в 06:09
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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