Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявлениеГазета.Ru 04:59
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Читать в источнике
Оценить249
Подробнее о событии
Показать все источники
Победительница детского «Голоса» Микелла Абрамова: «Продолжу карьеру певицы!»
Комсомольская правдавчера в 17:20
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика
Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке
США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Кино
Джордж Мартин рассказал о продолжении «Игры престолов»
Обновлено в 05:26
Здоровье
Приморье празднует День акушерки
Акушерки всего мира отмечают в этот день, 5 мая, свой профессиональный праздник.
Обновлено в 07:27
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Политика
Неизвестные осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:08
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
Обновлено в 09:57
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Обновлено в 09:10
Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучным
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
Обновлено в 03:30
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности
На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
Обновлено в 09:15
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
Омичи назвали свою реальную зарплату: сведения плачевны
Обновлено в 03:40
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
«Эмполи» одержал минимальную победу над «Фиорентиной»
"Эмполи" на своем поле обыграл "Фиорентину" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч забил форвард хозяев Диегу Фариас.
Обновлено в 08:28
Политика
Австрия собирается блокировать расширение АЭС «Моховце» в Словакии
Курц добавил, что в разговоре с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини выразил озабоченность Австрии по вопросам безопасности и попытался отговорить его от расширения АЭС.
Обновлено в 06:09