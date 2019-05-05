Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявлениеГазета.Ru 04:59
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Победительница детского «Голоса» Микелла Абрамова: «Продолжу карьеру певицы!»
Комсомольская правдавчера в 17:20
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