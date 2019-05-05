Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявлениеГазета.Ru 04:59

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Дочь Алсу рассказала о планах на будущее

РИА Новости08:25

Дочь певицы Алсу, оказавшаяся в центре скандала после финала «Голос. Дети», намерена записать несколько новых песен

Эхо Москвы06:30

Победительница детского «Голоса» Микелла Абрамова: «Продолжу карьеру певицы!»

Комсомольская правдавчера в 17:20

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

URA.Ru05:45

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Газета.Ru04:59

Победительница шоу «Голос. Дети» намерена записать несколько своих песен

Говорит Москва06:09

Дочь Алсу поделилась впечатлениями от выступления в финале «Голос.Дети»

РБК05:46
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Здоровье

Облздрав опубликовал памятку, как вести себя при задымлении помещения

При лесных пожарах, массовых палах травы образуется большое количество дыма, который легко переносится на большие расстояния, захватывая населенные пункты.
Обновлено в 05:13
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество

В Кургане из-за пожаров запретили продажу алкоголя

В курганских магазинах сегодня появились объявления о том, что продажа алкоголя запрещена.
Обновлено в 02:22
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Палестинские боевики пригрозили атаковать «Евровидение-2019» в Израиле

Члены палестинской террористической группировки «Исламский джихад» пригрозили срывом конкурса «Евровидение-2019», который пройти в Израиле, сообщает Times of Israel.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Происшествия

В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом

Обновлено в 08:09
Футбол

«Зенит» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

По данным турецких СМИ, "Зенит" уже сделал предложение по хавбеку в размере 6 млн евро.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП

В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Общество

Российский педиатр выписала ребенку рецепт на бланке времен СССР

Российский педиатр назначила заболевшему ребенку, которому чуть боле года, рецепт на лекарства на бланке времен СССР.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Авто

Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом

За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Общество

В трех главных конкурсах красоты США победили темнокожие девушки

Темнокожие девушки победили в трех главных конкурсах красоты в США.
Обновлено в 07:33
Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Обновлено в 06:53
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Общество

Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Обновлено в 07:25
Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров

В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Машину Владимира Путина угнали с автомойки

Владелец машины Владимир Владимирович Путин загнал свою машину на мойку вечером 4 мая, а уже в 02:00 сотрудники мойки позвонили ему с новостью о том, что машины нет в боксе.
Обновлено в 06:02
Политика

На Украине предложили судить ветеранов Красной Армии

Беспрецедентное по циничности высказывание сделал экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Сиротюк, заявив, что ветераны Великой Отечественной войны совершали «преступления против человечности», поэтому их, по его словам, нужно судить «как во всех нормальных странах», а не «примиряться со злом».
Обновлено в 06:22
Происшествия

В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже

Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50
Единоборства

Федор Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры

Российский боец Федор Емельяненко не смог дать утвердительного ответа по поводу продолжения спортивной карьеры.
Обновлено в 08:25
Космос

Три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами в Канаде

Снимки были сделаны в районе Великих озер в Канаде и появились в соцсетях на прошлой неделе.
Обновлено в 03:11
Политика

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Махачкале произошел крупный пожар на лесобазе

На лесобазе в Махачкале произошел пожар на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Обновлено в 07:18
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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