Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявлениеГазета.Ru 04:59

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Все нипочем? Дочь Алсу продолжит карьеру после победы на «Голосе»

Газета.Ru10:35

Победительница детского «Голоса» Микелла Абрамова: «Продолжу карьеру певицы!»

Комсомольская правдавчера в 17:20

Дочь певицы Алсу, оказавшаяся в центре скандала после финала «Голос. Дети», намерена записать несколько новых песен

Эхо Москвы06:30

Дочь Алсу поделилась впечатлениями от выступления в финале «Голос.Дети»

РБК05:46

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

URA.Ru05:45

Победительница шоу «Голос. Дети» намерена записать несколько своих песен

Говорит Москва06:09

Дочь Алсу рассказала о планах на будущее

РИА Новости08:25
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:36, Ашберн
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Культура

Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Футбол

«Крылья Советов» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России

"Уфа" ушла от поражения в матче 27-го тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов".
Обновлено в 09:03
Наука

Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках

У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков

Обновлено в 10:51
Космос

Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период

Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено в 06:25
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Здоровье

Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым

Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.
Обновлено в 10:38
Гаджеты

Флагман за $250 Redmi Note 7 запустили в космос

Генеральный директор Redmi опубликовал видео, на котором можно наблюдать, как в космос улетел газовый балон, к корпусу которого был прикреплён бюджетный Redmi Note 7. Устройство подняли на 30 км в атмосферу, где температура была ниже 60 градусов.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

Обновлено в 11:10
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Общество

ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.
Обновлено в 08:07
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

В воскресенье, 5 мая, в России вступило в силу новое постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона.
Обновлено в 10:12
Футбол

Медведев поздравил «Зенит» с победой

Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила хейтерам постельным фото

Прочитав очередную солидную порцию критики под одной из последних опубликованных фотографий, Асмус пошла в наступление и опубликовала новое провокационное фото.
Обновлено в 11:00
Общество

Полиция ищет на куртке депутата Резника следы наркотиков

Сама покупка была совершена возле дома, где Резник курил на балконе. Отмечается, что гендиректор ФАН Евгений Зубарев отнес куртку в полицию.
Обновлено в 08:02
Игры

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии

Россия и Турция рассматривают возможность размещения своих сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который населен курдами, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Reuters.
Обновлено в 09:15
Технологии

Apple открывает особенный магазин в отреставрированной библиотеке

11 мая состоится открытие нового фирменного магазина Apple.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

Обновлено в 08:45
Политика

Делегацию из США до слез растрогала история обороны Севастополя

Обновлено в 10:50
Происшествия

Автодорога частично обрушилась в ХМАО

В региональном отделении МВД уточнили, что инцидент произошел на 710-м км автодороги Нефтеюганск–Мамонтово.
Обновлено в 11:24
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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