Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявлениеГазета.Ru 04:59

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Все нипочем? Дочь Алсу продолжит карьеру после победы на «Голосе»

Газета.Ru10:35

Дочь Алсу рассказала о планах на будущее

РИА Новости08:25

Победительница шоу «Голос. Дети» намерена записать несколько своих песен

Говорит Москва06:09

Дочь Алсу поделилась впечатлениями от выступления в финале «Голос.Дети»

РБК05:46

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

URA.Ru05:45

Дочь певицы Алсу, оказавшаяся в центре скандала после финала «Голос. Дети», намерена записать несколько новых песен

Эхо Москвы06:30

Победительница детского «Голоса» Микелла Абрамова: «Продолжу карьеру певицы!»

Комсомольская правдавчера в 17:20
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Происшествия

ЧП в Шереметьево задерживает больше десятка рейсов из Пулково

Обновлено в 14:11
Происшествия

Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево криминалистов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в аэропорт «Шереметьево» специалистов по авиапроисшествиям из ГСУ СКР, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево

Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Из-за атак террористов на Хаму и Латакию пострадало несколько сирийцев

Обновлено в 13:58
Футбол

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Чехии

Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на Еврохоккейтуре, информирует в своём «твиттере» Федерации хоккея России.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»

Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
Обновлено в 11:46
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:51
Футбол

Артур Юсупов: «Никогда не болел за „Спартак“, но теперь придется»

Никогда не болел за «Спартак», но теперь придется болеть за них в матче против «Крыльев Советов», чтобы занять хорошее место в таблице.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

Первый трактор-сапер соберут в Челябинске

Обновлено в 04:16
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Футбол

РУСАДА не имеет претензий к Ивановичу после конфликта

Российское антидопинговое агентство РУСАДА не собирается продолжать конфликт с защитником футбольного клуба «Зенит» Браниславом Ивановичем из-за сдачи допинг-пробы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Десять человек погибли в результате ЧП с самолетом в Шереметьево

Десять человек погибли в результате ЧП на борту самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Десять человек погибли в результате ЧП с самолетом в Шереметьево

Десять человек погибли в результате ЧП на борту самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Обновлено вчера в 19:58
Игры

Automachef — головоломка и менеджер ресурсов об автоматическом приготовлении еды

Компания Team17 и студия Hermes Interactive анонсировали Automachef, головоломку о конвейерном приготовлении еды.
Обновлено в 09:04
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Монако назвал стартовый состав на матч с Сент-Этьеном в рамках 35-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 10:34
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Волгограде грузовик столкнулся с автобусом

Обновлено в 08:09
Игры

Опубликован ТОП-5 самых ожидаемых игр современности

Специалисты назвали 5 самых ожидаемых игр современности. В рейтинге представлены новинки и продолжения культовых серий.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

СМИ США рассказали о потенциальной угрозе России для спутников США

Россия вскоре может оставить США без спутников, о чем сообщает интернет-издание «ПолитРоссия».
Обновлено в 13:08
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Политика

На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии

На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Авто

Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник

Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Двух человек госпитализировали в больницу после пожара на борту самолета в «Шереметьеве»

Обновлено в 13:05
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показалась в бикини после лечения

В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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