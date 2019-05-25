Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалистыRT на русском вчера в 18:03
Ранее результаты суперфинала, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировали: по результатам расследования выяснилось, что на голосование «было оказано внешнее воздействие». В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя.
Читать в источнике
Оценить547
Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. "Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи “Голос”, и желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательАлтапресс вчера в 20:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Наука
Scientific American (США): у творческих людей работают особые части мозга (Scientific American)
Активность головного мозга у работников творческих профессий и у представителей контрольной группы оказалась одинаковой при попытке представить события следующих 24 часов, однако, к удивлению исследователей, только представители творческой группы подключили дорсомедиальную дефолтную сеть (dorsomedial default network) при попытке представить себе события более отдаленного будущего.
Обновлено в 17:08
Футбол
В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород»
По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород».
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский
Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Дагестане в результате ДТП погибли три человека
Обновлено в 16:34
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Севастополе загорелся дельфинарий
Пламя уничтожило часть крыши и ближайшие сувенирные магазины, повредило часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
«Почему я должна нести ответственность за это убожество»: Настасья Самбурская расплакалась из-за отца-алкоголика
Обновлено в 15:00
Автоспорт
Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли
Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Самолёты Ан-32 ВВС Индии перешли на биотопливо
Топливо для самолетов Ан-32 ВВС Индии будет содержать в себе 10% битоплива, которое производится из нескольких видов семян и плодов растений, которые распространены в Индии.
Обновлено в 11:03
Авто
LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей
Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 02:41
Музыка
Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено в 14:08
Происшествия
Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:12
Футбол
«Реал» нашел замену Рамосу в «Ливерпуле»
Сообщается, что мадридский клуб может приобрести 27-летнего голландца в случае ухода защитника Серхио Рамоса.
Обновлено в 11:19
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Общество
Не замерзни! Правила отопления домов
В отличие от южных стран, россияне живут в условиях многомесячных холодов, поэтому вопрос качественного отопления жилых домов для них очень актуален.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Здоровье
5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу
При каких симптомах нужно тотчас бежать к врачу, рассказывает МедикФорум.
Обновлено в 08:56
Политика
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Происшествия
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом
В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит
На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Британский альпинист умер на спуске с Эвереста
Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.
Обновлено в 13:39
Происшествия
При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек
Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55