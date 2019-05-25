Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалистыRT на русском вчера в 18:03

Ранее результаты суперфинала, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировали: по результатам расследования выяснилось, что на голосование «было оказано внешнее воздействие». В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя.
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Дмитрий Нагиев
Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. "Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи “Голос”, и желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательАлтапресс вчера в 20:30

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Победителями стали все. Как прошел спецвыпуск «Голос. Дети»

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Друг для друга (Курск)вчера в 17:25

Почему в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» девять победителей?

Аргументы и Факты04:44
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
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