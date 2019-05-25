Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалистыRT на русском вчера в 18:03

Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. "Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи “Голос”, и желаем ей больших творческих успехов.

Ранее результаты суперфинала, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировали: по результатам расследования выяснилось, что на голосование «было оказано внешнее воздействие». В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя.

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

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