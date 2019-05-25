Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалистыRT на русском 24 мая в 18:03
Ранее результаты суперфинала, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировали: по результатам расследования выяснилось, что на голосование «было оказано внешнее воздействие». В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя.
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К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это её решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остаётся частью большой семьи “Голоса”, и мы желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательСиб.фм 24 мая в 21:55
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