Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»Известия 24 мая в 17:38
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев). Зрители усомнились в честности голосования, после чего началась проверка.
Читать в источнике
Оценить556
К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это её решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остаётся частью большой семьи “Голоса”, и мы желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательСиб.фм 24 мая в 21:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:23
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено вчера в 18:21
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
Обострение на Донбассе: штаб оккупантов жалуется на потери
Утром 25 мая штаб украинских оккупантов сообщил об обострении ситуации на линии фронта и потерях (санитарной и безвозвратной), которые понесли ВСУ на Донбассе.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Власти Венесуэлы встретятся с оппозицией в Осло
«Представители основных политических сил в Венесуэле решили вернуться в Осло на следующей неделе для продолжения диалога при содействии Норвегии», - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Смертельная авария произошла в центре Москвы
В Мещанском районе Москвы автомобиль Skoda Octavia врезался в препятствие, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
26 мая Москву накроют ливни и грозы
Желтый уровень погодной опасности связан с сильным ветром - он ускорится до 17 метров в секунду при грозах.
Обновлено в 01:19
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Более подробно о новинке сообщалось ранее, а теперь в пресс-службе компании заявили, что первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа.
Обновлено 24 мая в 07:58
Политика
Посол США призвал китайские власти к диалогу с Далай-ламой
Посол США в Китае Терри Брэнстад считает, что китайские власти должны начать диалог с Далай-ламой, которого не признают в азиатском государстве.
Обновлено в 00:30
Общество
Российских проституток проверят
В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары»
Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Авто
Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
К вершине Эвереста выстроилась очередь из сотен альпинистов
На вершине Эвереста образовалась очередь из более чем 200 альпинистов, сообщает NBC News. В четверг 23 мая 3 индийца погибли от изнеможения.
Обновлено 24 мая в 15:02
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
Катарские владельцы «ПСЖ» намерены купить долю «Лидса»
Катарская компания Qatar Sports Investments, являющаяся владельцем футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен», намеревается приобрести долю акций английской команды «Лидс», сообщает 26 мая Financial Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Футбол
Капитан «Ромы» Де Росси написал прощальное письмо римскому клубу
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо команде. Ранее стало известно, что футболист покидает римлян.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
Сбит американский AH-64 «Apache», предположительно советской ракетой. Видео
Боевики уничтожили американский AH-64 Apache. Сегодня ночью боевики уничтожили американский ударный вертолёт AH-64 «Apache».
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01