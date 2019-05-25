Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалистыRT на русском вчера в 18:03

Ранее результаты суперфинала, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировали: по результатам расследования выяснилось, что на голосование «было оказано внешнее воздействие». В ходе спецвыпуска вещатель не стал вновь выбирать победителя.
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Дмитрий Нагиев
Микелла Абрамова решила не принимать участие в спецвыпуске. "Это ее решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью семьи “Голос”, и желаем ей больших творческих успехов.
— Дмитрий Нагиев, российский предпринимательАлтапресс вчера в 20:30

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Эрнст объявил победителя шоу «Голос.Дети»

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РИА Новостивчера в 18:07

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Почему в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» девять победителей?

Аргументы и Факты04:44
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"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
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